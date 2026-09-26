教宗巴黎主持大型露天彌撒 梵蒂岡：約70萬人參與

在18年來教宗首次對法國展開正式訪問的第2天，全世界14億天主教徒的領袖良十四世今天在巴黎主持大型露天彌撒，帶領在協和廣場及毗鄰香榭麗舍大道參與的數十萬信徒一同祈禱。

法新社報導，良十四世（Pope Leo XIV）在主持露天彌撒前，搭乘教宗座駕行經法國首都著名的香榭麗舍大道（Champs Elysees），沿途受到信徒熱烈的歡呼。梵蒂岡表示，約有70萬人參與。

人潮橫跨巴黎市中心，從協和廣場（Place de laConcorde）一路延伸2.2公里至凱旋門，信徒揮舞著白黃相間的旗幟，緊貼著安檢圍欄，只為一睹教宗風采。

當教宗座駕行經時，「教宗萬歲」（Long live thePope）的歡呼聲在林蔭大道上迴盪。教宗座駕頻頻暫停，良十四世為志工帶向前的嬰孩、兒童和身心障礙人士祈福。

教宗稍早走訪支援移民與難民的柏姬達之家（Maison Bakhita）時表示：「很高興能在這座向全城見證『彼此相遇、在尊嚴與和平中共處』的房舍裡與大家相會，開始我在巴黎的第2天。」

良十四世昨天強調倫理道德的重要性，敦促避免陷入人工智慧（AI）驅動的「機械天堂」。同時，在烏克蘭戰爭進入第5年之際，他呼籲法國繼續擔任「不懈的和平捍衛者」。