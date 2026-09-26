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11死30傷…巴基斯坦德拉伊斯邁坎縣遭炸彈攻擊 神學士認犯案
巴基斯坦中北部的德拉伊斯邁坎縣（Dera Ismail Khan）今天發生1起爆炸，救難單位表示造成11死30傷，巴基斯坦神學士運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan）已聲稱犯案。
路透社報導，德拉伊斯邁坎縣位於與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），當地一再遭到伊斯蘭主義好戰分子暴力攻擊，往往鎖定警方或安全部隊人員。
巴基斯坦急難救助單位「救援1122」（Rescue1122）在聲明中表示，這起爆炸發生在德拉伊斯邁坎縣達拉津達區（Darazinda）的阿曼梅拉（AmanMela）附近，救難人員已趕抵現場展開行動，為傷者提供醫療協助及送醫。
德拉伊斯邁坎縣本月不斷發生安全事件，包括巴基斯坦神學士涉入的攻擊行動。
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