11死30傷…巴基斯坦德拉伊斯邁坎縣遭炸彈攻擊 神學士認犯案

美中華府高峰會已近尾聲，許多人認為這次沒有達到任何具體成果，唯一可以稱道的是儀式與排場，尤其美國總統川普與中國大陸國家主席習近平兩人在國宴致詞中屢屢提及的歷史往事，更讓有些人不耐。 可是儀式與排場並非沒有用。美國要的是裡子，同時也很清楚的知道，中方愛面子，尤其中國領導人更重視禮節和尊重。雖對議題的解決沒有幫助，卻對中國國內政治有作用。資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者細細解讀，此次川習會「務虛」的儀式背後，有著怎樣的意義與影響。

2026-09-26 07:00