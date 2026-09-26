立陶宛年度最大動員演習 測試戰時國家運作與補給

立陶宛25日啟動年度規模最大的全國動員演習Vytis Vault 2026，模擬安全情勢惡化情境，測試國家轉入戰時動員體制的應變能力。波蘭官員也以觀察員身分參與演習，並就戰時跨境撤離與後勤協調機制進行評估與規劃。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，演習將持續至10月3日，採情境推演與實務操作並行，約有3000名公務員、官員、地方政府與機構代表，以及企業與非政府組織參與，另有約1000名志工加入。

根據規劃，演習情境涵蓋能源與通訊系統中斷、接收盟軍部隊、維持關鍵服務，以及在非常狀態下確保政府運作等項目。

據報導，立陶宛國家危機管理中心（National CrisisManagement Centre）主任維爾曼塔斯（VilmantasVitkauskas）表示，演習將檢驗國家治理延續性，以及各機構在壓力下的決策與優先排序能力。

演習將於29日測試公共警報系統，包括警報器、手機緊急簡訊及「LT72」手機應用程式。演習也將模擬可能來自白俄羅斯的軍事入侵情境，在維爾紐斯及鄰近白俄邊境地區進行居民撤離演練。

此外，拉茲迪亞伊（Lazdijai）地區將同步舉行由立陶宛步槍兵聯盟主導的演習，內容包括關鍵基礎設施防護、支援地方政府與維持公共秩序，並進行監視、偵察與傷患後送等項目。

根據報導，維爾曼塔斯指出，波蘭官員將以觀察員身分參與此次演習，雙方正就跨境撤離所需的程序、後勤與基礎設施能力進行評估。他表示，在戰爭威脅情境下，可能實施邊境管制，以確保動員順利進行並避免關鍵人員離境，邊境也可能出現大量撤離人潮。

維爾曼塔斯表示，目前立陶宛已具備國內動員計畫，跨國層面的撤離與應變方案仍在與波蘭協調制定中，並涉及單向通行機制及橋梁加固等基礎設施議題，其中波蘭與立陶宛交界的蘇瓦烏基走廊（SuwalkiGap）在軍事與後勤上具有關鍵地位。

報導指出，立陶宛此次演習也首度啟動國家儲備物資，並將儲備食品運送至指定地點供應參與人員。醫院也會參與演練，啟動大量傷患應變機制，並模擬醫療機構撤離與接收大量傷患的情境。另有9個非政府組織參與提供人道援助，為歷來最多。

維爾曼塔斯表示，立陶宛規劃建立約10萬人的民間動員預備名單，涵蓋公務員、醫師、工程師、資訊與能源等專業人員，以確保在戰時維持關鍵服務與社會運作不中斷。