快訊

亞運棒球Live／5上中華打線出局如風！仍1：2落後日本

小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨中秋沒烤肉「機艙淪烤箱」

竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

巴黎露天彌撒前會見移民 教宗號召尊嚴和平共融

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
人們在巴黎協和廣場等待教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達並主持彌撒。美聯社
人們在巴黎協和廣場等待教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達並主持彌撒。美聯社

羅天主教教宗良十四世今天在巴黎會見移民時表示，「有尊嚴而且和平地共同生活」是可能的。他稍後將在具指標意義的香榭麗舍大道主持大型露天彌撒，預計將吸引數十萬信眾參加。

法新社報導，首位美國籍教宗良十四世（Pope LeoXIV）展開為期4天法國訪問之際，正值當地緊鑼密鼓準備明年總統大選之際，這同時也是反移民的極右翼勢力勝算最大的一次。

在18年來教宗首次對法國展開正式訪問的第2天，全世界14億天主教徒的領袖良十四世預計於當地時間下午3時帶領信徒祈禱，預計將有約60萬人在協和廣場（Place de la Concorde）以及沿著毗鄰的香榭麗舍大道（Champs Elysees）參與。

中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）不會出席彌撒，但是包括極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine LePen）和中間派菲力普（Edouard Philippe）在內多位總統參選人已經確認出席。

教宗稍早走訪支援移民與難民的柏姬達之家（Maison Bakhita）時表示：「很高興能在這座向全城見證『彼此相遇、在尊嚴與和平中共處』的房舍裡與大家相會，開始我在巴黎的第2天。」

柏姬達之家表示，安排教宗會見來自阿爾及利亞、白俄羅斯、伊拉克和象牙海岸信奉基督教和伊斯蘭教的男男女女，強調這次會面在選前傳達重要訊息。

良十四世昨天強調倫理道德的重要性，敦促避免陷入人工智慧（AI）驅動的「機械天堂」。同時，在烏克蘭戰爭進入第5年之際，他呼籲法國繼續擔任「不懈的和平捍衛者」。

巴黎 教宗 和平 移民 良十四世

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台法文化部長世紀會面！李遠:台法文化DNA相似 法部長:有機會要去台灣

台法文化交流新篇章 李遠二度訪法會晤法國文化部長 「像老朋友聊天」

邱坤玄／世界2強進入維穩新時期

力保能源運輸樞紐 馬克宏：將派兵助沙烏地阿拉伯護紅海

相關新聞

全球動盪下聯合國大會外交折衝 路透整理六大關鍵看點

經過一周演說、會議和場邊外交，世界領袖驅車離開聯合國。雖然全球最棘手衝突沒有突破，伊朗和烏克蘭戰爭的討論略有推進，全球強...

南海補給遭陸海警船干擾 菲律賓防長：強化群島海上軍力投射

在菲方指控中國海警阻撓南海補給行動之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛重申將繼續執行相關任務，並表示菲律賓正透過「全面群島防衛概...

「總裝潢師」川普想把華府海湖莊園化 挨批是建築暴行

美國總統川普要在華府留下建築遺產，包括白宮超大舞廳、能防核彈攻擊的地下碉堡，以及能部署無人機和狙擊手，並儲存彈藥的凱旋門。建築評論家批評這些建築是褻瀆華府的「建築暴行」（architectural atrocity）。凱旋門用做軍事用途，更引起安全疑慮。

影／外交部政次吳志中：不眠不休監控川習會 美台國家利益一致

大陸國家主席習近平訪美，與美國總統川普的川習會已經結束。對於台灣議題，習近平喊話美國反對台獨，我外交部表示，美國一定會堅持捍衛屬於它自己的國家利益，「這個國家利益目前跟台灣的國家利益是比較一致的」。

美中台博弈／端排場喊盟友 川習會「務虛」的歷史意義

美中華府高峰會已近尾聲，許多人認為這次沒有達到任何具體成果，唯一可以稱道的是儀式與排場，尤其美國總統川普與中國大陸國家主席習近平兩人在國宴致詞中屢屢提及的歷史往事，更讓有些人不耐。 可是儀式與排場並非沒有用。美國要的是裡子，同時也很清楚的知道，中方愛面子，尤其中國領導人更重視禮節和尊重。雖對議題的解決沒有幫助，卻對中國國內政治有作用。資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者細細解讀，此次川習會「務虛」的儀式背後，有著怎樣的意義與影響。

接國際貿易促進協會會長 日前外相岩屋毅將訪陸

日本前外務大臣岩屋毅廿四日晚間在東京出席中國大陸十一國慶節招待會時透露，他將從九月廿七日起訪問中國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。