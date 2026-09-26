巴黎露天彌撒前會見移民 教宗號召尊嚴和平共融

羅天主教教宗良十四世今天在巴黎會見移民時表示，「有尊嚴而且和平地共同生活」是可能的。他稍後將在具指標意義的香榭麗舍大道主持大型露天彌撒，預計將吸引數十萬信眾參加。

法新社報導，首位美國籍教宗良十四世（Pope LeoXIV）展開為期4天法國訪問之際，正值當地緊鑼密鼓準備明年總統大選之際，這同時也是反移民的極右翼勢力勝算最大的一次。

在18年來教宗首次對法國展開正式訪問的第2天，全世界14億天主教徒的領袖良十四世預計於當地時間下午3時帶領信徒祈禱，預計將有約60萬人在協和廣場（Place de la Concorde）以及沿著毗鄰的香榭麗舍大道（Champs Elysees）參與。

中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）不會出席彌撒，但是包括極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine LePen）和中間派菲力普（Edouard Philippe）在內多位總統參選人已經確認出席。

教宗稍早走訪支援移民與難民的柏姬達之家（Maison Bakhita）時表示：「很高興能在這座向全城見證『彼此相遇、在尊嚴與和平中共處』的房舍裡與大家相會，開始我在巴黎的第2天。」

柏姬達之家表示，安排教宗會見來自阿爾及利亞、白俄羅斯、伊拉克和象牙海岸信奉基督教和伊斯蘭教的男男女女，強調這次會面在選前傳達重要訊息。

良十四世昨天強調倫理道德的重要性，敦促避免陷入人工智慧（AI）驅動的「機械天堂」。同時，在烏克蘭戰爭進入第5年之際，他呼籲法國繼續擔任「不懈的和平捍衛者」。