民主剛果軍機直衝住宅區墜毀 含軍官至少13人罹難

剛果民主共和國的官員表示，一架軍機昨天墜毀於國內西南部，造成包括飛行員、3位軍官在內至少13人喪命。

路透社報導，民主剛果寬哥省（Kwango）副省長波金達（Remy Saki Bokinda）說道，這架軍機原本要從西南部城市基威特（Kikwit）飛往首都金夏沙，但途中發生故障問題，試圖降落寬哥省首府肯吉市（Kenge）。

他還指出：「由於肯吉市沒有可用的跑道，飛機墜毀在一處住宅用地。」

波金達提到，罹難3名軍官的軍階包含將軍、少校及上尉，除了軍人以外，機上也有平民喪生。

民主剛果政府的聲明寫道，航空事故調查當局已經針對這起墜機事件展開調查。