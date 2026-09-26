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民主剛果軍機直衝住宅區墜毀 含軍官至少13人罹難
剛果民主共和國的官員表示，一架軍機昨天墜毀於國內西南部，造成包括飛行員、3位軍官在內至少13人喪命。
路透社報導，民主剛果寬哥省（Kwango）副省長波金達（Remy Saki Bokinda）說道，這架軍機原本要從西南部城市基威特（Kikwit）飛往首都金夏沙，但途中發生故障問題，試圖降落寬哥省首府肯吉市（Kenge）。
他還指出：「由於肯吉市沒有可用的跑道，飛機墜毀在一處住宅用地。」
波金達提到，罹難3名軍官的軍階包含將軍、少校及上尉，除了軍人以外，機上也有平民喪生。
民主剛果政府的聲明寫道，航空事故調查當局已經針對這起墜機事件展開調查。
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