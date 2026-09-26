美日大規模軍演在即 將首度部署日本長程飛彈

日媒披露，日本10月與美國舉行大規模演習期間，將出動陸上自衛隊長程飛彈「25式陸基反艦飛彈」。這將是「25式陸基反艦飛彈」首度投入到大規模演習，但預計不會實際發射。

共同社與「朝日新聞」今天報導，日本防衛省今年3月起在熊本的健軍駐屯地部署「25式陸基反艦飛彈」（12式陸基反艦飛彈增程改良型）。這種長程飛彈能打擊對手的攻擊據點，因此部署這種飛彈代表日本首度保有「反擊能力」（敵基地攻擊能力）。

「25式陸基反艦飛彈」為日本國產，從九州發射的話，射程可達中國沿岸以及台灣周邊海域。

日本自衛隊與美軍將在10月啟動雙方每兩年舉行一次的「利劍」（Keen Sword）演習，模擬日本遭受武力攻擊等情況。雙方將動員數萬名兵力，在日本各地及周邊海域、空域展開實兵操演。這場演習與以電腦模擬及桌上推演為主的「利刃」（Keen Edge）大致交替舉行。

防衛省的消息人士透露，配合上述演習，正在協調於熊本縣的大矢野原演習場部署「25式陸基反艦飛彈」的操作部隊與發射車輛等，雙方屆時將共享攻擊目標相關資訊，並確認發射程序，但不會實際發射飛彈。

共同社指出，雙方希望藉此確認長程飛彈投入實戰所須的日美合作。

「朝日新聞」則解讀，此舉有意針對持續擴大軍備的中國。日本長期奉行「專守防衛」，如今將邁入新局面。

防衛省預定10月3日在健軍駐屯地，首次向當地居民展示裝備。此外，防衛省也在協調召開「利劍」演習說明會。有熊本人擔心該地恐成為攻擊目標，對於部署「25式陸基反艦飛彈」抱持疑慮。

「專守防衛」是日本長久以來的防衛政策，基於和平憲法以防衛為原則，不攻擊敵國基地；依據憲法精神採取被動性防衛戰略。不過，專守防衛隨著時代演變，歷任內閣都各自賦予相應定義。