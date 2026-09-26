全球動盪下聯合國大會外交折衝 路透整理六大關鍵看點

經過一周演說、會議和場邊外交，世界領袖驅車離開聯合國。雖然全球最棘手衝突沒有突破，伊朗和烏克蘭戰爭的討論略有推進，全球強權還與產業領袖論辯人工智慧風險。

路透社針對本周聯合國大會期間數十場座談和上百場會談整理出6大重點如下：

●伊朗重啟外交磋商

促成自從7月停火破裂以來，美國和伊朗官員間首度重啟穿梭外交，大概是聯合國這次最主要作用。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）與美國特使威科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）透過調解方進行溝通。

一位伊朗高層官員告訴路透社，儘管伊美領袖在聯合國大會堂內激烈交鋒，美方揚言要「殲滅」伊朗，伊朗則譴責美國懷有「霸凌心態」，雙方仍須繼續斡旋。

這名高層官員表示，德黑蘭正在審查華府對其提案的回應，內容包括解除美國對伊朗港口的海上封鎖和重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

但是協議似乎遙遙無期。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）警告，達成協議仍須耗時艱苦努力。

●烏克蘭糧食與能源

魯比歐也與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeyLavrov）會談，隨後表示烏克蘭和俄方均有意就穀物及能源相關目標實現有限停火。

烏克蘭及其盟國正加緊在冬季來臨前確保就能源基礎設施和黑海（Black Sea）航運達成有限協議，憂心俄軍將再度襲擊電力和供暖設施。

但是魯比歐23日發言數小時後，在聯合國安全理事會有關烏克蘭議題的會議中，完全看不出俄方有針對任何項目進行協商的意願。拉夫羅夫在會中說：「歐洲無論怎麼想，只是想暫停一下，用這段時間向基輔政權運送武器。」

●AI風頭蓋過氣候議題

時值多起AI安全事件接連發生，頂尖研究人員警告AI恐危及人類存亡，引發前所未有的關注。近年聯合國討論重點的氣候變遷本次大會大體上被人工智慧（AI）相關爭論取代。

安理會會議邀請OpenAI執行長奧特曼（SamAltman）親臨現場，Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）透過視訊方式與會。業界領袖呼籲各國政府合作管理AI發展。

他們發言同時，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）披露OpenAI開發的AI代理（AI agent）6月入侵澳洲政府衛生資料入口網站，取得公開與非公開檔案。這一事件凸顯相關疑慮的急迫性。

向來斥AI風險為「騙局」、「荒謬陰謀」的美國總統川普在聯合國表示，「反對任何建立全球主義方案來控制AI的圖謀」，形容AI令人驚艷，同時保證美方會審慎以對。

●意外現身

本屆大會中最令人意想不到的焦點人物莫過於委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。她藉此行與川普進行自從美軍夜襲逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）而上台以來首次面對面會談。

委內瑞拉代表團此行重點為重整數十億美元主權債務，並且會晤美方官員、多邊貸款組織和企業。

川普在聯大演說中宣稱，在委內瑞拉「勝者為王」，並且表示美國上個月與卡拉卡斯當局簽署的石油協議「可能是史上最大交易」。

●意外缺席

自從政變後就一直代表出席聯大的蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）因美方撤銷其簽證，成為最令人意外的缺席者。據蘇丹與多方消息，這與美國支持的停火提案被喀土穆（Khartoum）當局拒絕有關。

這場爭議恐將導致美國和蘇丹軍政府在內戰關鍵時刻的關係更加緊張。聯合國稱蘇丹局勢為全球最嚴重人道危機。

另一位備受關注的缺席者為巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（MahmoudAbbas）。他透過視訊發表談話，譴責美方限制巴勒斯坦代表團進入聯合國。

●聯合國面臨不確定性

國際危機組織（International Crisis Group）專家高恩（Richard Gowan）指出，財務困窘的聯合國雖不再處於「自由落體」般的急速惡化，但是依然深陷「無休止危機」之中。聯合國正面臨著預算緊縮、影響力下滑和地緣政治衝突加劇的境況。

秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發表最後一次大會演說同時，部分政界人士及前聯合國官員也正公開或私下爭取接替職位。古特瑞斯第2任期將於12月31日結束。

包括哥斯大黎加前副總統葛林斯潘（RebecaGrynspan）和蓋亞那駐聯合國大使羅德里格斯-伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）在非正式投票中居於領先。

無論誰接下這個全球最艱鉅職位都將面對多重危機、士氣低落和政治地位持續下滑的聯合國。