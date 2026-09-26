南海補給遭陸海警船干擾 菲律賓防長：強化群島海上軍力投射

在菲方指控中國海警阻撓南海補給行動之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛重申將繼續執行相關任務，並表示菲律賓正透過「全面群島防衛概念」思路，致力強化海上軍力投射能力。

菲律賓海岸防衛隊昨天指控，菲方向擱淺於南海仁愛暗沙的老舊軍艦「馬德雷山號」（BRP SierraMadre）駐軍進行補給時，遭中國海警船阻撓，導致任務無法完成。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天在一場新聞論壇上重申，即使持續受到中方干擾，菲律賓仍將在南海菲律賓聲索海域繼續執行補給任務。

他並說，菲國正透過「全面群島防衛概念」（CADC）重新思考軍力部署、戰略及能力建構，目標包括將軍力投射至200海里專屬經濟海域（EEZ）。

鐵歐多洛指出，菲律賓作為群島國家，國防思維不能只聚焦於陸地及傳統內部安全，也必須強化海上防衛能力。

他說，菲律賓應從過去的「反應式」防衛思維，轉向「預期性」的部署，包括提前規劃所需的基礎設施、人員、作戰能力及裝備，並與理念相近國家合作提升整體韌性。

日本與菲律賓近年的防務合作，即是菲律賓強化相關能力的一環。鐵歐多洛表示，菲日防務合作正在快速推進，雙方已加強資訊交換、協同作戰能力以及聯合軍演，日本移轉5艘退役阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦給菲律賓的計畫也持續推進中。

阿武隈級護衛艦於1980年代末至1990年代初建造，主要執行反潛任務，兼具水面艦打擊能力。日媒去年7月披露，日方將無償向菲律賓提供阿武隈級護衛艦，但菲律賓可能必須自費維修船體、更新電子設備及武器系統。

鐵歐多洛表示，除了日本外，菲律賓也正與澳洲、加拿大、法國及英國等國深化防務合作，相關合作不只涉及軍事訓練及裝備，也包括資訊共享、協同作戰能力及供應鏈安全。

另一方面，談到2028年菲律賓總統大選後的南海政策延續性，鐵歐多洛坦承，雖然總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已將相關機制制度化，但任何新政府都有可能改變政策，使菲律賓的南海捍衛努力失去動能，而這將「相當危險」。