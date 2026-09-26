影／外交部政次吳志中：不眠不休監控川習會 美台國家利益一致

大陸國家主席習近平訪美，與美國總統川普的川習會已經結束。對於台灣議題，習近平喊話美國反對台獨，我外交部表示，美國一定會堅持捍衛屬於它自己的國家利益，「這個國家利益目前跟台灣的國家利益是比較一致的」。

外交部政務次長吳志中26日上午出席國策研究院文教基金會主辦的「二次川習會與美中博弈」座談會，會前受訪時他說，台灣問題是中國一直想談的，中國沒有停過打壓台灣。「但是我們自己必須要看一下，就是對美國而言，如果在台灣議題做出讓步，符合美國的利益嗎？」

他強調，維持軍售，讓台灣有足夠捍衛自己的能力，對維持台灣和平，維持民主自由，維持這一個地區、我們2,300萬人民可以不要生活在跟中國同樣的體系之下，繼續讓台灣的半導體工業對全世界有所貢獻，「這才是美國很重要的利益」。

他表示，這次中國有要求美國在台灣議題做出宣誓，「不過據我所知到目前為止，美國沒有就這個議題做出任何反應」。美國也一定會堅持捍衛屬於它自己的國家利益，「這個國家利益目前跟台灣的國家利益是比較一致的」。

有媒體問，美國國務院或是美國政府高層是否有跟台灣簡報內川習會的內容？吳志中表示，「持續溝通是一直有的，要我給你一個這麼明確的回答，我想我在這邊都還沒有辦法，外交上還是有許多我們必須留在我們雙邊（私下），並不是公布所有事情都是比較好的」，但他保證，國安團隊包括外交部、國安會都在跟美國持續溝通，「所以溝通我可以給你保證是沒有問題的，至於他們給我們怎麼樣的保證，我想我們就在這裡就不方便說明了。」

對於美國表示對台政策沒變，吳志中說，讓台灣有足夠的防衛能力，讓台灣可以仍然可以對世界有貢獻，其實不只是美國國家利益，幾天前在聯合國先有美國、日本、韓國共同宣言，說明台灣地區的穩定是他們的國家利益。除了這三國之外，非常特別的是由澳洲外長帶頭（聯合聲明），有8個國家包含韓國、日本、法國、德國、紐西蘭、加拿大、波蘭，所以其實讓台灣現在擁有充分的自我防衛能力、繼續生活在自由民主、生活在一個跟中國不同的政治體制，「是一個非常大的國際的共同利益」。中華民國外交部對於這樣的回應全力支持。

他透露，川習會那天，「我記得我下班的時候已經是半夜了，我也可以跟各位說，外交部跟國安會其實都不眠不休在監控這個事情」，中華民國外交部跟我們政府到目前為止是「沒有擔心的」。因為這些溝通是不斷，美國也有跨黨派的議員紛紛表示出對台灣有足夠的防衛能力，支持150億美元的軍購。

至於軍購案是否延後，他表示，「對這些擔憂，我們只能繼續強化溝通」。在國際社會上有很多事情，最重要的仍然是強化準備。當然如果可以獲得保證這是最好，這就是國際關係的現狀。許多簽了國際條約也不一定每一次都會被遵守，像是烏克蘭1994年放棄核武，正式獲得當年美國、俄國、英國的安全保障，後來因為加入一帶一路獲得中國的安全保障，「最後還是一樣被侵略」。