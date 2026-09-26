普丁：俄羅斯未準備與歐洲發生任何形式的衝突

俄羅斯總統普丁今天指出，俄羅斯未準備與歐洲發生「任何形式」的衝突。此外，普丁表示恢復俄烏和平談判的提議仍在桌上，但俄方將考量烏克蘭近期對俄羅斯發動的攻擊，再決定下一步。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）指出，俄羅斯「沒有真正的動機」升高緊張情勢。在此之前，部分歐洲北約組織（NATO）成員國警告，俄羅斯可能對北約領土發動攻擊。

普丁在聖彼得堡（Saint Petersburg）向記者表示：「歐洲有許多人談論預期俄羅斯會發動攻擊，因此認為他們必須為敵對行動、為與俄羅斯戰爭做好準備。我想要再次強調，我們沒有準備與歐洲進行任何形式的敵對行動。」

隨著俄烏戰爭進入第5年，烏克蘭多個歐洲盟友一直憂心俄羅斯可能對其境內發動攻擊。

德國指控莫斯科策劃今年8月對萊比錫（Leipzig）機場發動無人機攻擊；波蘭則警告，俄羅斯可能向支持烏克蘭的國家發射無人機和飛彈。

此外，普丁表示，在烏克蘭近期對俄羅斯發動攻擊後，俄方正在考慮是否恢復與烏克蘭的和平談判。

他說：「至於恢復談判的提議，是的，這些提議仍在桌面上，一切都有可能…但是在他們做出這一切後，我們會仔細考慮需要採取哪些措施作為回應。」