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川習會結束 川普社媒發文期待兩人下次會面

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸國家主席習近平25日結束3天2夜的訪美行程，在馬里蘭州的安德里聯合基地搭專機返陸。法新社
中國大陸國家主席習近平25日結束3天2夜的訪美行程，在馬里蘭州的安德里聯合基地搭專機返陸。法新社

美國總統川普25日在自創社媒真實社群發文表示，他這次和中國大陸國家主席習近平的會面，對中美兩國都是1次友誼、充滿力量且成功的會面，「我期待我們下次的會面！」

川普在上述發文寫道，習主席與彭（麗媛）夫人剛離開華府，前往中國；此次會面對中美都是1次友誼、充滿力量且成功的會面；「我們11月又將在中國會面，然後12月在佛羅里達州邁阿密的20國集團（G20）峰會」。

川普還寫道，「（我們）已取得許多成就，未來也會。我期待我們下次的會面！」

川習會 川普 習近平

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