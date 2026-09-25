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菲律賓仁愛暗沙補給受阻 再控中國海警危險操船

中央社／ 馬尼拉25日綜合外電報導
仁愛暗沙（Second ThomasShoal）。 路透資料照
仁愛暗沙（Second ThomasShoal）。 路透資料照

菲律賓海岸防衛隊今天指控，向南海一艘擱淺的第二次世界大戰時期軍艦上駐軍進行的補給任務遭到中國阻撓，強調中方危險操船「使菲律賓人員陷入風險」，導致任務無法完成。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊南海事務發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示：「沒有發生碰撞、沒有人員受傷，但是中國海警危險操船造成嚴重碰撞風險。」

菲律賓海岸防衛隊指出，中國海警和中國人民解放軍海軍昨天「阻撓對仁愛暗沙（Second ThomasShoal）進行合法的人道和維持運作補給行動」。

菲律賓呼籲中國停止干預其合法補給任務。

菲律賓海岸防衛隊強調，將繼續在南海進行合法行動，並在該水域行使馬尼拉的主權權利和管轄權。

中國海警局新聞發言人姜略表示，菲律賓不顧中方勸告派出運補船，中國海警採取現場跟監、喊話警告等措施。

菲律賓 仁愛暗沙 南海

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