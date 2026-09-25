丹麥情報機構示警 俄羅斯數月內可能攻擊北約國家

丹麥國防情報局（DDIS）今天警告，俄羅斯可能在未來幾個月對北約成員國發動「有限」軍事攻擊，俄烏戰爭持續逾4年半之際，克里姆林宮似乎更願意承擔風險。

美國財經媒體CNBC報導，丹麥國防情報局指出，俄羅斯可能動用遠程武器，對支援烏克蘭至關重要的基礎設施發動零星攻擊，目前相關風險仍低，但風險正在升高。

丹麥國防情報局在報告中寫道：「有限軍事攻擊將是俄羅斯方面的孤注一擲之舉，這類攻擊與加劇的混合戰行動一樣，可能在未來幾個月發生。」

報告還提及：「此舉旨在轉移歐洲資源，削弱對烏克蘭的支援，並在北大西洋公約組織（NATO）未能就集體回應達成共識時，煽動聯盟內部分裂。」

丹麥國防情報局還指出，沒有跡象顯示俄羅斯將全面入侵北約成員國，但不能排除這種可能性。