候選地點在阿聯 澤倫斯基：美國提議舉行美俄烏三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國提議由阿拉伯聯合大公國主辦美方、俄羅斯與烏克蘭的三方會談，討論如何結束俄烏戰爭。克里姆林宮今天也指出，俄美烏三方會談可能很快舉行。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過WhatsApp向記者簡報時指出：「美方已提議...舉行三方技術層級會談。」

澤倫斯基表示：「我們正在等待美國提議會談日期，美方已建議以阿聯作為可能的地點。」

澤倫斯基本週在紐約出席聯合國大會期間，曾與美國總統川普舉行會談，討論如何結束俄烏戰爭。