快訊

中秋憾事再添一死！台東出遊遭對向超車猛撞 一家2死3傷

亞運棒球Live／4強賽王彥程7局僅陽春砲失1分 中華9:1贏中國1勝到手

聽新聞
0:00 / 0:00

日相高市早苗籲廢「舊敵國條款」引發中方反彈 恐成新火種

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本首相高市早苗在聯合國大會發表演說，呼籲聯合國刪除「敵國條款」。路透
日本首相高市早苗在聯合國大會發表演說，呼籲聯合國刪除「敵國條款」。路透

日本首相高市早苗22日首度在聯合國大會演說時，呼籲儘早刪除「聯合國憲章」中的「舊敵國條款」，這番言論已引發中方反彈，也可能成為日中關係新的火種。

日本時事通信社報導，高市早苗22日在聯合國大會一般性辯論演說中強調：「舊敵國條款應該儘速刪除。」她還表示：「我要以日本70年來對聯合國做出巨大貢獻所累積的驕傲與榮譽為擔保，在此強烈重申這項主張。」

「舊敵國條款」是針對日本、德國、義大利等第二次世界大戰「敵國」所設的規定，允許在不經聯合國安全理事會授權的情況下採取軍事行動。2005年，包括中國在內的聯合國會員國已就刪除條款達成共識，但至今仍未實現。

日本政府相關人士透露，高市早苗甚至親自為演說稿增添相關內容，對此相當重視。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆23日在記者會上反駁稱，「敵國條款是重要制度安排，旨在防止法西斯主義、軍國主義再度威脅國際和平與安全，仍然具有重要現實意義」。

日本外務省幹部對此則回應，「中國也曾同意刪除條款」，並表示：「就應該堂堂正正地說，『你現在講的話與當初的決議不同』。」並對高市早苗予以支持。

不過，一名重視日中關係的自民黨前閣僚則提出批評，認為「主動提供可以用來吵架的材料，這樣做究竟妥不妥當」。

另一方面，高市早苗17日在記者會上被問及未來參加國際會議時，是否可能與中國國家主席習近平舉行會談。她表示，將「從國家利益的角度出發，冷靜且適切地因應」。

今年年底前，東南亞國家協會（ASEAN）、亞太經濟合作會議（APEC）以及20國集團（G20）等一系列峰會將陸續舉行。

其中，11月在中國深圳舉行的APEC尤其受到關注，習近平將擔任峰會主席。日本政府內部目前多數意見認為，在現階段舉行日中領袖會談「困難」，但也有人認為「既然對方是東道主，應該還是會握手」。

而高市早苗能否藉此機會，讓其成為改善日中關係的契機，仍將考驗她的外交手腕。

高市早苗 聯合國 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高市抵美無高官接機vs.習近平獲川普親迎 日議員酸拉攏川普徒勞

川普公開威脅 未達協議就消滅伊朗

指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

川普稱中國二戰「盟國」 日本政府媒體關注

相關新聞

丹麥情報機構示警 俄羅斯數月內可能攻擊北約國家

丹麥國防情報局（DDIS）今天警告，俄羅斯可能在未來幾個月對北約成員國發動「有限」軍事攻擊，俄烏戰爭持續逾4年半之際，克...

候選地點在阿聯 澤倫斯基：美國提議舉行美俄烏三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國提議由阿拉伯聯合大公國主辦美方、俄羅斯與烏克蘭的三方會談，討論如何結束俄烏戰爭。克里姆林...

日相高市早苗籲廢「舊敵國條款」引發中方反彈 恐成新火種

日本首相高市早苗22日首度在聯合國大會演說時，呼籲儘早刪除「聯合國憲章」中的「舊敵國條款」，這番言論已引發中方反彈，也可...

希臘熱門觀光區普拉卡爆炸3傷 疑似瓦斯外洩釀禍

雅典繁忙的觀光中心今天發生爆炸，一棟住宅建築因此倒塌，造成3人受傷，歷史街區內的房屋、商店及汽車也受損。這起爆炸疑似與瓦...

談CNN等媒體白宮禁令 教宗：歡迎所有記者採訪

針對美國總統川普禁止有線電視新聞網（CNN）等媒體進入白宮的決定，羅馬天主教教宗良十四世今天重申對新聞自由的支持

美方做了最後決定？澤倫斯基：川普說「允許烏克蘭產製愛國者」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國總統川普告訴他，將允許烏克蘭生產先進的「愛國者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。