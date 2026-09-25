日相高市早苗籲廢「舊敵國條款」引發中方反彈 恐成新火種

日本首相高市早苗22日首度在聯合國大會演說時，呼籲儘早刪除「聯合國憲章」中的「舊敵國條款」，這番言論已引發中方反彈，也可能成為日中關係新的火種。

日本時事通信社報導，高市早苗22日在聯合國大會一般性辯論演說中強調：「舊敵國條款應該儘速刪除。」她還表示：「我要以日本70年來對聯合國做出巨大貢獻所累積的驕傲與榮譽為擔保，在此強烈重申這項主張。」

「舊敵國條款」是針對日本、德國、義大利等第二次世界大戰「敵國」所設的規定，允許在不經聯合國安全理事會授權的情況下採取軍事行動。2005年，包括中國在內的聯合國會員國已就刪除條款達成共識，但至今仍未實現。

日本政府相關人士透露，高市早苗甚至親自為演說稿增添相關內容，對此相當重視。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆23日在記者會上反駁稱，「敵國條款是重要制度安排，旨在防止法西斯主義、軍國主義再度威脅國際和平與安全，仍然具有重要現實意義」。

日本外務省幹部對此則回應，「中國也曾同意刪除條款」，並表示：「就應該堂堂正正地說，『你現在講的話與當初的決議不同』。」並對高市早苗予以支持。

不過，一名重視日中關係的自民黨前閣僚則提出批評，認為「主動提供可以用來吵架的材料，這樣做究竟妥不妥當」。

另一方面，高市早苗17日在記者會上被問及未來參加國際會議時，是否可能與中國國家主席習近平舉行會談。她表示，將「從國家利益的角度出發，冷靜且適切地因應」。

今年年底前，東南亞國家協會（ASEAN）、亞太經濟合作會議（APEC）以及20國集團（G20）等一系列峰會將陸續舉行。

其中，11月在中國深圳舉行的APEC尤其受到關注，習近平將擔任峰會主席。日本政府內部目前多數意見認為，在現階段舉行日中領袖會談「困難」，但也有人認為「既然對方是東道主，應該還是會握手」。

而高市早苗能否藉此機會，讓其成為改善日中關係的契機，仍將考驗她的外交手腕。