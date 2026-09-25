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泰總理阿努廷聯大演說籲改革 強化全球南方發言權促和平

中央社／ 記者李宗憲曼谷25日專電

泰國總理阿努廷當地時間24日在第81屆聯合國大會一般性辯論發表演說，呼籲改革聯合國、強化各國在國際體系中的發言權，並強調應透過對話與國際法，以和平方式解決爭端。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）在紐約聯合國總部以「重建信任、管理轉型：一個為所有人帶來成果的聯合國」為主題發表演說，他表示，當前全球權力更加分散、戰略競爭加劇，國際規則承受壓力，科技與氣候變遷也正在改變社會。

阿努廷表示，面對這些變化，重建信任是關鍵，但「信任絕非理所當然，而是必須靠行動贏得」。

他說，當原則遭選擇性適用、部分國家在攸關自身未來的決策中缺乏發言權，或聯大承諾未能改善民眾生活時，就會削弱信任。

他指出，聯合國應反映今日世界，而非80年前的權力分配，因此，泰國支持改革聯合國安全理事會，讓開發中國家及代表性不足的區域，尤其是全球南方，在決策中扮演更大角色；亞洲也應獲得更充分代表。

談及和平與國際爭端，阿努廷表示，對泰國而言，和平不只是沒有戰爭，而是「需要透過對話解決分歧，並尊重國際法，讓所有國家都能安全且尊嚴地生活」。

另外，他提到泰柬關係表示，他5月與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面時，雙方尋求透過雙邊對話解決問題並重建信任，但「柬埔寨沒有給予真正的對話機會，而是依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）啟動強制調解程序」。

泰國與柬埔寨9月14日至16日針對海洋邊界爭端，在新加坡舉行首次聯合國海洋法公約調解會議。

阿努廷說，泰國仍以善意參與，但立場明確，即這項程序只涉及海洋邊界劃界。他補充，泰國從未尋求衝突，但和平必須建立在雙方真正合作之上。

阿努廷強調，泰柬兩國也應加強共同邊境安全，包括打擊網路詐騙及排雷合作。

談及緬甸問題，阿努廷重申泰國支持和平、民族和解，以及由緬甸主導、由緬甸自主掌握的持久解決方案，並支持在東協及相關夥伴協調下，以建設性方式重新接觸，推動實質進展。

阿努廷 和平 總理

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