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希臘熱門觀光區普拉卡爆炸3傷 疑似瓦斯外洩釀禍

中央社／ 雅典25日綜合外電報導
雅典的觀光中心發生爆炸，一棟住宅建築因此倒塌，造成3人受傷，歷史街區內的房屋、商店及汽車也受損。 美聯社
雅典的觀光中心發生爆炸，一棟住宅建築因此倒塌，造成3人受傷，歷史街區內的房屋、商店及汽車也受損。 美聯社

雅典繁忙的觀光中心今天發生爆炸，一棟住宅建築因此倒塌，造成3人受傷，歷史街區內的房屋、商店及汽車也受損。這起爆炸疑似與瓦斯外洩有關。

根據當地媒體報導，這起事故發生在雅典市中心、鄰近衛城（Acropolis）與宙斯神廟（Temple of Zeus）的熱門旅遊區普拉卡（Plaka），當時爆炸威力之大，整個市中心都能聽見。

媒體畫面顯示，出事建築的混凝土板塊懸掛於半空中，狹窄街道上停放的多輛汽車因掉落的瓦礫而受損。

警方表示，他們救出了2名被困在隔壁建築物內的女性。

希臘 爆炸 瓦斯外洩

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