談CNN等媒體白宮禁令 教宗：歡迎所有記者採訪

針對美國總統川普禁止有線電視新聞網（CNN）等媒體進入白宮的決定，羅馬天主教教宗良十四世今天重申對新聞自由的支持。

路透社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在從羅馬飛往巴黎的兩小時航程中接見記者時，被問到白宮與3家媒體之間的上述爭議。

過去曾經因為批評伊朗戰爭而惹怒川普的這位美國籍教宗在回應時並未直接提及川普，但是強調媒體報導「非常重要」。

良十四世告訴記者：「我很高興在這裡，你們所有人都受到歡迎。關於報導，我認為讓每個人、在各方面都能獲得報導，是非常重要的。」

白宮24日表示，在聯邦法官判定這項禁令可能違憲後，已經恢復CNN、MS Now及POLITICO等媒體記者的採訪權。