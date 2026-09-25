美方做了最後決定？澤倫斯基：川普說「允許烏克蘭產製愛國者」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國總統川普告訴他，將允許烏克蘭生產先進的「愛國者」（Patriot）防空飛彈。

法新社報導，烏克蘭目前缺乏愛國者飛彈，在攔截俄羅斯向烏克蘭發射的彈道飛彈方面，愛國者是目前唯一可靠的反制飛彈。美方此前對此議題的態度曾數度反覆。

澤倫斯基在給記者的語音訊息中指出：「我們上次會面時，川普總統向我強調說，是的，我（川普）已經做出最後決定。烏克蘭將取得生產愛國者飛彈的許可。」

川普今年7月曾表示，核發許可讓烏克蘭生產愛國者飛彈「相當酷」，但之後改口稱，美國在授權烏克蘭生產前應該「非常謹慎」。