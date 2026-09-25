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李逸洋赴熊本慰問震災 縣知事木村敬10月訪台感謝台灣伸援

中央社／ 東京25日專電
駐日代表李逸洋（左3）25日下午前往熊本縣廳，拜會熊本縣知事木村敬（右3），對熊本地震災情表達慰問。（駐日代表處提供）中央社
駐日代表李逸洋（左3）25日下午前往熊本縣廳，拜會熊本縣知事木村敬（右3），對熊本地震災情表達慰問。（駐日代表處提供）中央社

駐日代表李逸洋今天下午前往熊本縣廳，拜會熊本縣知事木村敬，對熊本地震災情表達慰問，期盼熊本早日復原。木村敬感謝台灣民眾對熊本展現善意與關懷，震災下個月將屆滿2個月，他將親自訪問台灣，前往高雄、台南、台中及台北表達感謝。

李逸洋指出，外交部為熊本震災開設的賑災專戶，已募集新台幣3.17億元、相當於15.8億日圓。總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰皆捐款賑災，他個人也捐贈250萬日圓，略盡微薄之力。

李逸洋表示，過去每當台日遭遇地震、颱風及傳染病等困境，雙方皆相互援助。從台灣921地震、花蓮地震，到日本311震災、能登半島地震，台日一路互助度過難關，如此深厚的友誼在國際社會極為珍貴。

談到熊本這次救災工作，李逸洋指出，木村敬在地震發生後立即指揮團隊救災，將人員傷亡及財物損失降至最低。木村敬也運用2016年熊本地震的經驗，迅速設置災害對策本部，並將450名住院患者轉移至可正常運作的醫院，在其果斷領導下，熊本得以快速因應災情。

李逸洋並提到，來自日本各地約2萬8000人迅速前往熊本投入救災，日本全國團結參與重建的精神令人感動。

在產業合作方面，李逸洋表示，木村敬擔任副知事期間曾參與推動台積電赴熊本設廠，就任知事後也積極發展半導體產業，使熊本縣迅速成為日本重要的半導體產業中心。

李逸洋指出，JASM第二廠在地震發生後隔天即恢復施工，第一廠也僅花費6天便恢復至震前產能。JASM第二廠已決定採用3奈米製程，並以2028年開始量產為目標。

李逸洋表示，台灣與日本攜手合作，可為打造「非紅供應鏈」及強化經濟安全保障作出貢獻。台灣與日本是命運共同體，無論在災後重建或產業合作方面，都將並肩前進。

木村敬則感謝台灣各界踴躍捐輸，並持續關懷熊本地震。他表示，熊本受災民眾深受鼓舞，也深刻感受到與台灣之間的深厚情誼。熊本將善用台灣各界捐贈的善款，投入重建及復原工作，同時積極活絡觀光與經濟。

木村敬也表示，很高興得知台積電工廠營運已經恢復，目前熊本各地重建工作也逐漸步上軌道。震災下個月將屆滿2個月，他將親自訪問台灣，前往高雄、台南、台中及台北表達感謝。

木村敬期盼台灣各界多赴熊本旅遊，持續給予支持；熊本縣也將透過補助金等方式，鼓勵縣民造訪台灣，讓雙方交流更加密切。

熊本 李逸洋 蕭美琴

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