快訊

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

清大校長續任爭議…杜聖聰指「高為元失誠信應辭職」 再曝留才困境

台65歲婦人日本登山遇難身亡 臉部多處傷痕…死因疑失足

聽新聞
0:00 / 0:00

大馬前首相納吉申請暫緩執行15年刑期 法院下月審理

中央社／ 吉隆坡25日綜合外電報導

因涉及數十億美元貪腐醜聞而入獄的馬來西亞前總理納吉（NajibRazak）已向法院申請暫緩執行15年有期徒刑。他的律師今天表示，納吉上週才因另一宗案件獲得有條件特赦

路透社報導，現年73歲的納吉於2022年8月鋃鐺入獄，當時他因挪用主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）旗下SRC國際公司（SRC International）的資金，遭判貪污及洗錢罪名成立，並判處12年徒刑；這項刑期後來獲減至6年，罰款也降至5000萬令吉（約新台幣3.9億元）。他始終否認有任何不法行為。

馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣（SultanIbrahim）18日給予納吉有條件特赦，允許他在支付5000萬令吉罰款後，以居家監禁方式服完原刑期的剩餘部分，他預定於2028年8月獲釋。

不過，去年12月納吉又在涉及一馬發展公司的另一起案件中被判15年徒刑，這項刑期將在他完成SRC國際案刑期後接續執行。

納吉的委任律師沙菲宜（Muhammad ShafeeAbdullah）告訴記者，吉隆坡高等法院將於10月14日決定是否准許納吉在提出上訴期間，暫緩執行這項15年徒刑。

沙菲宜表示，如果納吉支付罰款並獲准暫緩執行刑期，「他很可能當天就能獲釋」。

不過，他指出，由於納吉的法律團隊尚未收到確認特赦的正式文件，目前居家監禁的具體條件仍不明朗。

沙菲宜還說，納吉目前仍無法支付這筆罰款，因為他的許多資產已遭政府凍結。

為協助納吉籌措罰款，他所屬政黨巫統（UMNO）已成立「納吉團結基金」。

馬來西亞 特赦 主權財富基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦性侵助理海利 紐約法院判刑15年

馬來西亞校園刺殺案 少年精神失常獲判無罪引發關注

拆遷勞模？武漢黑老大涉21罪 黃大發二審判死立即執行

他拍攝未成年女友性影像…分手後挨告判刑1年6月 求得女方原諒獲緩刑

相關新聞

李逸洋赴熊本慰問震災 縣知事木村敬10月訪台感謝台灣伸援

駐日代表李逸洋今天下午前往熊本縣廳，拜會熊本縣知事木村敬，對熊本地震災情表達慰問，期盼熊本早日復原。木村敬感謝台灣民眾對...

歐洲進入「戰時準備」？俄羅斯灰色地帶戰略下，歐洲國家如何面對北約東翼安全風險

近期法國、英國、德國、波蘭等歐洲國家陸續宣布強化戰爭防禦的措施，這些看似進入「戰時準備」的措施，是否意味著俄烏戰爭即將外溢至北約國家？

戰爭下的「頭巾革命」伊朗女子穿緊身褲與露肚裝上街

從不戴頭巾到露肚裝，伊朗女性以公民不服從撕開神權枷鎖。面對戰時經濟崩潰與美軍壓境，伊朗當局因懼怕抗議再起而放寬服裝管制，使這場「頭巾革命」在威權夾縫中徹底改變了伊朗街頭。

白宮國宴川普致詞提國父孫中山 習近平稱80年前中美並肩抗擊日本

美國總統川普當地時間24日晚間在白宮設國宴款待到訪的大陸國家主席習近平，川普致詞時提及中華民國國父孫中山，習近平則大篇幅談及歷史，強調「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。

巴西總統大選進入倒數 魯拉與前總統之子民調膠著

巴西總統大選首輪投票進入倒數10天，現任總統魯拉與前總統之子、參議員佛拉維歐．波索納洛在最新民調中呈現膠著，顯示選情高度...

伊朗總統聯大強硬發聲 誓言絕不向美國卑躬屈膝

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：伊朗總統聯大宣示 絕不向美國卑躬屈膝 頭條二：AI巨頭安理會示警失控 美中同拒全球管制 頭條三：美國迎來不信任選舉 選民鬆動讓選情更難預測

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。