大馬前首相納吉申請暫緩執行15年刑期 法院下月審理

因涉及數十億美元貪腐醜聞而入獄的馬來西亞前總理納吉（NajibRazak）已向法院申請暫緩執行15年有期徒刑。他的律師今天表示，納吉上週才因另一宗案件獲得有條件特赦。

路透社報導，現年73歲的納吉於2022年8月鋃鐺入獄，當時他因挪用主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）旗下SRC國際公司（SRC International）的資金，遭判貪污及洗錢罪名成立，並判處12年徒刑；這項刑期後來獲減至6年，罰款也降至5000萬令吉（約新台幣3.9億元）。他始終否認有任何不法行為。

馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣（SultanIbrahim）18日給予納吉有條件特赦，允許他在支付5000萬令吉罰款後，以居家監禁方式服完原刑期的剩餘部分，他預定於2028年8月獲釋。

不過，去年12月納吉又在涉及一馬發展公司的另一起案件中被判15年徒刑，這項刑期將在他完成SRC國際案刑期後接續執行。

納吉的委任律師沙菲宜（Muhammad ShafeeAbdullah）告訴記者，吉隆坡高等法院將於10月14日決定是否准許納吉在提出上訴期間，暫緩執行這項15年徒刑。

沙菲宜表示，如果納吉支付罰款並獲准暫緩執行刑期，「他很可能當天就能獲釋」。

不過，他指出，由於納吉的法律團隊尚未收到確認特赦的正式文件，目前居家監禁的具體條件仍不明朗。

沙菲宜還說，納吉目前仍無法支付這筆罰款，因為他的許多資產已遭政府凍結。

為協助納吉籌措罰款，他所屬政黨巫統（UMNO）已成立「納吉團結基金」。