青年運動攻擊升溫 沙土巴3國緊急會商

由於親伊朗的葉門激進組織青年運動持續攻擊，沙烏地阿拉伯、土耳其和巴基斯坦將依聯合防禦協定召開緊急高層會議，商討支持沙國的方案。

與此同時，伊朗試圖與盟友青年運動迅速推進的攻勢劃清界線。

路透社報導，隨著美以兩國今年2月空襲伊朗、進而掀起更廣泛的中東衝突以來，青年運動（Houthis）對沙國支持的葉門政府發動攻擊，並多次向沙國境內發射飛彈，干擾這個全球最大能源出口國的石油運輸。

青年運動表示，他們今天向沙國境內目標發射數十枚飛彈及無人機。沙國當局則表示，已攔截青年運動武裝人員發射的6枚彈道飛彈。

沙國先前已針對多個地區發布緊急警報，包括聖城麥加（Mecca）、吉達（Jeddah），以及沙國位於紅海的主要石油出口港延布（Yanbu）。

沙國國家通訊社發聲明指出，沙國最高宗教權威機構呼籲國軍士兵做好為國捐軀的準備，與青年運動作戰，直到該組織徹底垮台、拔除權力為止。

沙烏地阿拉伯外交部聲明表示，在戰事持續之際，沙國、巴基斯坦和土耳其外交部長依據「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）架構舉行會談。聲明指出，3國譴責針對麥加及其他平民設施的攻擊，並重申沙國有權自我防衛。