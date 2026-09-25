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尼泊爾總理：洪災敲響氣候變遷警鐘 籲國際伸援

中央社／ 紐約聯合國總部24日綜合外電報導

尼泊爾總理夏哈今天在聯合國大會表示，尼泊爾上月發生的嚴重洪災是「對全世界的警告」，凸顯氣候變遷帶來的風險日益升高，呼籲各國加強協助尼泊爾適應氣候變遷。

法新社報導，在聯合國大會高階週（High-LevelWeek），夏哈（Balendra Shah）戴著太陽眼鏡發表演說。他表示，全球暖化正「破壞脆弱的喜馬拉雅生態」，導致永凍土和冰河融化，並加劇各種災害風險。

尼泊爾上月底遭遇史上最嚴重的災難之一。尼泊爾與中國邊界附近的高海拔山區發生冰河山體崩塌，引發類似海嘯的洪水，造成嚴重破壞。

這場災害造成逾1400人死亡，超過6000人仍下落不明，經濟損失高達數十億美元。

夏哈表示，「尼泊爾僅占全球溫室氣體排放量不到0.1%。這場危機不是我們造成的，卻要我們來承擔代價。」

他呼籲國際社會協助分擔尼泊爾適應氣候變遷的成本，因為「面對這場因全球治理失靈而惡化的危機，尼泊爾無法獨自建立韌性」。

他提議成立所謂「喜馬拉雅氣候韌性機制」（Himalaya Climate Resilience Mechanism），由尼泊爾及鄰國印度、中國共同參與，以分享衛星資料與專業知識、監測冰河湖，並強化聯合預警系統。

尼泊爾已向聯合國「損失與損害基金」（Loss andDamage Fund）申請2000萬美元援助，這是該基金允許的最高金額，但僅占尼泊爾所需援助的一小部分。尼泊爾政府初步評估，這場災害造成的損失達50億美元。

「損失與損害基金」於2022年巴基斯坦災難性洪災後成立，但迄今尚未撥出第一筆款項。觀察人士認為，尼泊爾將成為檢驗這項基金能否發揮作用的重要案例。

美國本週稍早宣布將額外提供3100萬美元，協助尼泊爾災後復原及重建。

尼泊爾外交部長坎乃爾（Shisir Khanal）告訴法新社，七大工業國集團（G7）23日舉行會議時已非正式承諾支援，英國也承諾會伸出援手。

尼泊爾 氣候變遷 洪災

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