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看見機遇期？習盼川普「反對台獨」 陸學者：中方肯定想再往前走一步

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行。美聯社
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行。美聯社

大陸國家主席習近平24日在白宮會談上，當面要求美國總統川普堅持「反對台獨」立場，似乎有意推動美方升格一貫的「不支持台獨」立場。大陸涉台學者劉相平表示，五月川習會後，川普提出包括不輕易承諾對台軍售的對台「四個不」，而且落實，因此目前美方在台灣問題上「已經離開底線、紅線，進了安全範圍」，中方「肯定想再往前走一步」，就看美方接不接球。

據新華社，習近平在會談中強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持「反對台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

南京大學台灣研究所所長劉相平25日向本報分析，中方對內、對台都是強調反對台獨，在美國這麼說也屬正常邏輯，且這並不是大陸領導人第一次在美國領導人面前提「反對台獨」。2024年習近平曾向時任美國總統拜登提出將「不支持台獨」立場改為「反對台獨」。

劉相平表示，川普五月訪問北京後提出了對台「四個不」，包括不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不因有美國支持搞台獨、不輕易承諾對台軍售，「而且他是認真照著做，包括暫時不向台灣出售武器」，從這點來看，川普為了中美兩國關係往前發展「不是兩面派」，這也建立起兩國領導人之間的互信，為中美兩國關係發展奠定良好基礎。

習近平試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述，是否因看見「機遇期」？劉相平指出，之前美方暗自向台獨發出錯誤訊號，甚至默許、慫恿台獨勢力搞小動作，所以中方要向美方強調紅線、底線、基礎中的基礎、核心中的核心。但如今中美已有「建設性戰略穩定關係」這個框架，兩國關係緩和，而且川普表態了「四不」，「已經離開底線、紅線，進了一個安全範圍，對於中國來講，肯定想再往前走一步，下面就看美國接還是不接球。」

劉相平稱，在大陸對台獨的高壓態勢下，加上美國表態且落實「四不」，台獨的空間肯定遭到極度壓縮，於是將形成一個局面，台獨是死路和絕路。

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