烏克蘭將2北韓戰俘送南韓 李在明批違反不公開協議

針對烏克蘭總統澤倫斯基公開表示已將2名北韓戰俘送往南韓，南韓總統李在明於社群媒體上批評，北韓戰俘送返國內是極為敏感的議題，不理解烏方為何違反不公開的協議。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在美國紐約舉行的聯合國大會演說中表示，最近已將2名遭烏克蘭軍方生擒的北韓戰俘送往大韓民國，引發南韓不滿。

李在明今天在社群媒體發文表示，國政是為了國家與國民而推動的，不應該為了政權與執政者自身的利益或人氣而進行，「北韓戰俘送返國內的問題，是會對外交、安保及朝鮮半島局勢造成重大影響、極為敏感的議題」。

李在明批評，不論南北韓關係會變成如何、不論是否有人因此喪命，也不顧國家利益是否受到損害，「向全世界宣傳戰俘送返消息的人，不只無法理解我國政府不公開處理此事的努力，甚至可能還不明白為何此事（公開）會成為問題」。

李在明強調，若考量到某些人的生命、國家安全等國家利益，就不應該如此殘忍且不負責任。他說，「韓國內部怎麼可能沒有出現『公開北韓戰俘送返韓國一事』的主張？畢竟這顯然有助於挽回政府施政支持率」。

李在明指出，考量到公開後可能衍生的各種問題，不公開在各方面都是較為妥當的作法，因此雙方也就此達成共識。他說：「烏克蘭方面為何違反不公開的協議、對外公布此事，不知道他們有什麼內情，但令人感到相當遺憾」。

澤倫斯基昨天表示，最近將2名北韓戰俘送往南韓，「這些人要活捉並不容易，其中一人在意識到自己即將被俘時，曾試圖自殺，北韓就是以這種方式培養人的，他們剝奪人民的自由、剝奪人民選擇的權利，並不斷灌輸他們無論如何都必須去死的觀念」。

南韓外交部昨天回應中央社表示，政府一貫維持立場，認為應尊重當事人的自由意願，並以符合國際法及人道主義原則的方式加以解決。不過，由於此事涉及當事人及其家屬人身安全，屬於敏感事項，對於個別人員是否已進行安置，以及相關時間、路線、兩國之間具體協商內容等，難以予以確認。