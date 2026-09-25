海平面上升構生存威脅 聯合國通過決議加強行動

聯合國今天全體一致通過一項決議，要求對海平面上升採取更強而有力的行動。由於海洋變暖以及冰蓋和冰川融化，海平面上升對地勢低窪的島國構成生存威脅。

法新社報導，2024年，全球海平面上升了近6公釐，創下有紀錄以來最大的年增幅，如果沒有採取激烈行動，到了本世紀末海平面將上升1公尺或更多。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「海平面上升是以公釐計算，但受到損害的卻是數以百萬計破碎的生命、流離失所的社區與遭剝奪的未來。」

他說：「我們絕不允許國家與文化消失在海浪中，或讓數十億人的願望化為泡影。」

這個宣言目的在為解決此問題的努力注入新動能，以減少溫室氣體排放量，並向脆弱國家提供資金，以加強他們的韌性計畫。

具體而言，這項宣言解決了當國家開始消失在海浪下所涉及的法律問題。

這項決議確認，即使海岸線倒退，海洋區域界線仍然維持不變，「一旦一個國家成立了，構成要素之一的消失，不必然意味著國家地位的喪失」。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）代表小島國家聯盟（Alliance of Small Island States）發言時表示：「對於實際上由周圍海洋所定義的國家而言，海平面上升的影響將徹底改變生活。」

他繼續說道，自1989年「瑪萊關於全球暖化與海平面上升的宣言」（Male Declaration on Global Warmingand Sea Level Rise）發布以來，小島國家就在敲響警鐘，並協助研擬針對這個議題的國際法。他對今天的宣言表示歡迎，並稱這是一項「真正的成就」。