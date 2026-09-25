白宮國宴川普致詞提國父孫中山 習近平稱80年前中美並肩抗擊日本

美國總統川普當地時間24日晚間在白宮設國宴款待到訪的大陸國家主席習近平，川普致詞時提及中華民國國父孫中山，習近平則大篇幅談及歷史，強調「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。

習近平致詞時首先感謝川普與梅蘭妮亞，指出，「總統先生和夫人為這次訪問做了很多特殊安排，處處都體現出細緻和用心，讓我們感到賓至如歸」，並祝大家中秋快樂，闔家幸福。

習強調，今年5月川普應其邀請成功訪問大陸，「我們同意構建中美建設性戰略穩定關係。當時川普總統熱情邀請我訪美。現在我如約而至。短短不到半年，中美兩國元首實現了互訪，創造了兩國交往的歷史。今天我同川普總統進行了坦誠深入交流，達成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引。」

接著，習近平從歷史談起，稱不久前，美國隆重慶祝獨立250周年，200多年前，美國獨立伊始便將目光投向中國，中美雙方互通有無，優勢互補，開啟了貿易往來。「華盛頓總統就購買收藏了大量中國瓷器」。

他續指，「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數10萬生命的代價，這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳」。

習又稱，「50多年前，中美兩國的乒乓外交叩開了封塵已久的交往大門」。他指毛澤東和尼克森等老一輩政治家，以小球轉動大球的政治智慧，「開啟了中美關係正常化的偉大進程」。他說「當年尼克森總統贈送的特殊國禮、紅杉樹就種植在我曾經工作過的浙江省」。

而他又提到，20多年前一位名叫賽考斯的美國人，資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前這位老人回到了中國，親眼看到當年的沙漠已經變成了一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。

習近平強調，「中美人文交流有利於促進兩國人民的心靈史溝通，為中美友好合作厚植了民意基礎」。今天中美關係又站在新的歷史起點上，川普總統提出讓美國再次偉大帶領美國人民取得了重要發展成就。中國正致力於實現中華民族偉大復興，中國式現代化建設不斷開創了新局面，「這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就，我們應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路」。

最後習近平提議「為川普總統和梅蘭妮亞女士健康，為中美兩國繁榮進步，為兩國人民友誼乾杯」。

而先於習近平致詞的川普也大談歷史，表示158年前，第一個正式的中國外交使團訪問了美國，出席了中美之間有史以來的第一次國宴。今晚在美國土地上重溫那次相遇，來自商界、文化界、政界的當代頂尖領袖齊聚於此。

川普強調，一方面中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子一直到孫中山，而美國人所繼承的是源自耶路撒冷和羅馬的信仰傳統、古雅典的民主、斯巴達的赫赫戰功，以及250年前在費城宣告的自由。

他說，作為兩國領導人，習主席和我都明白，我們代表不同的制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，我們的關係比起過去要更加的好。自從第一批商船駛離紐約港，抵達珠江之濱以來，美中兩國人民一直在交易商品，相互傳遞知識、習俗和思想，這是兩國商業往來和相互尊重的基礎，我們應攜手繼續培養這一關係，「為子孫後代帶來繁榮與安全。」

川普還介紹了正在興建的新宴會廳，並對今晚國宴只能容納140人表示遺憾，他也送上一份禮物（白頭鷹作品）給習近平，稱那是他與梅蘭妮亞親自參與設計，表示希望它在北京能夠能夠被放在一個彰顯榮譽的地方。