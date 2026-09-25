巴西總統大選進入倒數 魯拉與前總統之子民調膠著

巴西總統大選首輪投票進入倒數10天，現任總統魯拉與前總統之子、參議員佛拉維歐．波索納洛在最新民調中呈現膠著，顯示選情高度不確定，國際媒體對巴西政治前景表達憂慮。

英國廣播公司（BBC）巴西新聞網的民調彙整顯示，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在第1輪選舉中以40%支持率領先佛拉維歐（Flávio Bolsonaro）的38%，但差距僅剩2個百分點。若進入第2輪，兩人支持度均為45%，形成勢均力敵的局面。

其他候選人支持率明顯偏低，難以撼動兩強對決的格局。分析人士指出，這樣的數字反映出巴西選民在政治極化下的分裂，任何一方都難以取得壓倒性優勢。

另一方面，英國「經濟學人」（The Economist）在最新社論中形容巴西正「背向未來」，批評魯拉與佛拉維歐皆無法有效應對國家面臨的腐敗與財政失控問題。

社論指出，魯拉在環境政策上立場正確，但未能推動經濟改革；而佛拉維歐則否認氣候變遷、質疑選舉制度，甚至主張赦免因策劃政變而遭判刑的父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

該刊警告，巴西可能陷入債務與通膨危機，民眾普遍感到前景黯淡。

距離10月4日首輪投票僅剩10天，巴西選情不僅牽動國內政治走向，也備受國際關注。魯拉曾在2003至2010年間執政，主打社會福利與環境政策，現任期內則面臨經濟停滯與治安挑戰；佛拉維歐延續父親的保守路線，強調治安與傳統價值，但其對民主制度的質疑引發外界擔憂。

國際媒體普遍認為，巴西選舉結果將影響拉丁美洲的政治版圖。若魯拉勝選，巴西可能在環境與社會政策上加強與歐盟合作；若佛拉維歐勝出，則可能加劇與西方的摩擦，並使巴西在國際舞台上更趨孤立。

分析人士指出，無論結果如何，巴西未來4年恐難擺脫政治極化與經濟挑戰。選民在「改革」與「保守」之間的拉鋸，反映出社會對未來方向的深刻分歧。隨著投票日逼近，巴西政局的不確定性也將持續升高。