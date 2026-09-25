尼坦雅胡聯大演說砲轟敵友 好萊塢影星場外抗議被捕

在國內深陷艱困連任選戰的以色列總理尼坦雅胡今天在聯合國發表砲火四射的演說，大加抨擊敵友。會場外出現反尼坦雅胡的抗議，包括影星蘇珊莎蘭登在內，多人遭警方逮捕。

法新社報導，以色列將於10月27日舉行大選，目前選情激烈，力求保住大位的尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天利用聯合國大會（UN GeneralAssembly）的國際舞台，攻擊伊朗領袖、紐約首位穆斯林市長，以及英國、法國與土耳其等夥伴。

全球數十位代表當場離席，有人嘲弄並報以噓聲，尼坦雅胡的團隊則起立鼓掌，主持人大聲要求維持秩序。

尼坦雅胡對轉身離開的人說：「如果還有其他道德懦夫還沒離開會場，請現在就走。」

他用「反猶主義」痛批紐約備受歡迎的左派市長曼達尼（Zohran Mamdani），並宣稱「自從你當選市長後，許多猶太人不再感到安全」。

曼達尼曾揚言要對尼坦雅胡執行國際刑事法院（ICC）的逮捕令，事後承認自己無此權限。

設於海牙的國際刑事法院2024年表示，有合理理由相信尼坦雅胡須對加薩（Gaza）作戰行動中的戰爭罪行負責，該行動是針對巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日對以色列致命襲擊的回應。尼坦雅胡否認ICC的指控。

除了場內氣氛緊張，聯合國總部附近也有數十名抗議人士聚集，一些人高舉寫著「停止種族滅絕」的旗幟。包括好萊塢影星蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）、演員漢娜艾賓德（Hannah Einbinder）在內，多名示威者遭到拘留。

尼坦雅胡最激烈的批評者之一－巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）則因美國總統川普（Donald Trump）的政府拒發簽證，無法出席這次聯合國集會。

阿巴斯在尼坦雅胡演說前播放的影片中表示：「我們拒絕接受這些非法的懲罰性措施，也拒絕接受這些措施所依據的指控與理由。」

以色列歷來的合作夥伴英國與法國，在對以色列批評態度日益鮮明之際，也成為尼坦雅胡矛頭所指的對象。

尼坦雅胡怒批英法

英國與法國皆對從約旦河西岸（West Bank）出口的以色列商品實施有限度的制裁。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也因在聯合國演說中稱哈瑪斯並未活躍於約旦河西岸而激怒以色列。哈瑪斯傳統據點一直在加薩。

尼坦雅胡在講台上攻擊英法兩國的殖民帝國歷史，稱「他們指控小小的以色列有些許殖民主義，是誰在指控我們？其中包括英國、法國的人。拜託，這個詞是他們發明的。」

過去尼坦雅胡和馬克宏就關係不佳，去年聯合國大會期間，馬克宏曾帶頭推動西方國家承認巴勒斯坦國。

控伊朗是「凶殘的獨裁政權」

尼坦雅胡對伊朗更是措辭嚴厲，稱其為「凶殘的獨裁政權」。

以色列與美國部隊對伊朗發動的戰爭已持續近7個月，尼坦雅胡表示，這場戰爭成功阻止伊朗研發核武。

他說：「我矢言阻止伊朗這個凶殘的獨裁政權發展旨在摧毀以色列、威脅全世界的原子彈與核武。」

尼坦雅胡並稱，伊朗領導階層距離垮台已不遠。伊朗代表則在空位上擺出已故聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的肖像。

儘管遭遇猛烈攻擊，伊朗政府仍掌控政局，持續反抗美國，並有效封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

呼叫器炸彈

演說期間，尼坦雅胡展示一部呼叫器，這類設備據稱由以色列情報部門預先植入炸藥，隨後被送到伊朗支持的黎巴嫩激進組織「真主黨」（Hezbollah）成員的手中。

這些裝置後來被引爆，導致多名真主黨成員及旁觀平民傷殘。

尼坦雅胡也指控土耳其替伊朗支持的哈瑪斯撐腰，還稱土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是「暴君」。

尼坦雅胡此行只會在紐約短暫停留，隨後將返回以色列全力投入選戰，並未安排與任何美國高層領袖會面。