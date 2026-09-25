習近平敦促川普慎重處理台灣問題 堅持「反對台獨」立場

今年第二度川習會於美東時間24日上午在白宮登場，大陸國家主席習近平與美國總統川普會談時提及台灣問題，他敦促美方堅持「反對台獨」立場，慎重處理台灣問題。

據新華社報導，習近平在會談中強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持「反對台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

習近平還談及中東局勢，稱中方一直認為，各國的主權和安全都要得到尊重，始終在為緩局降溫發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。

就美伊衝突，他表示，中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，希望雙方「盡早重回對話談判解決問題的軌道」，最終達成包括核問題在內的全面協議，盡早實現和平。

就中美關係，習近平指出，中美建設性戰略穩定關係的新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要把這一願景轉化為行動，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

習近平表示，構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功。兩國各部門、各領域、各層級都要動起來，不以善小而不為，不以惡小而為之，以釘釘子精神落實好雙方達成的共識。