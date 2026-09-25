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衣索比亞泰格瑞叛軍襲鄰省 赴聖城拉利貝拉航班暫停

中央社／ 阿迪斯阿貝巴24日綜合外電報導

衣索比亞軍方今天表示，昨天在全國人口第2多的阿姆哈拉省發動攻勢的泰格瑞省叛軍，已有272人被擊斃。而隨著戰鬥蔓延，據悉飛往衣索比亞聖城拉利貝拉的航班也暫停。

法新社報導，衣索比亞政府與北部泰格瑞省（Tigray）當局長期以來關係緊繃，昨天泰格瑞省叛軍進入隔鄰的阿法省（Afar）和阿姆哈拉省（Amhara）發動攻擊後，雙方演變為公開衝突。

衣索比亞國防軍（Ethiopian National Defence Force）在臉書（Facebook）發表聲明表示，泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）武裝分子攻擊了阿姆哈拉的北沃洛區（North Wollo Zone）多個區域，該區與泰格瑞省接壤。

軍方聲明稱：「政府軍發動了反攻，使泰格瑞人民解放陣線遭受嚴重的人員和裝備損失。」聲明中補充說，叛軍傷亡慘重，包括「272人被擊斃，260人受傷」。

另外，法新社也接獲戰報，北沃洛區的聖城拉利貝拉（Lalibela）也爆發戰鬥。路透社引述的7名消息人士則指出，受附近戰事影響，飛往拉利貝拉的航班今天暫停。

拉利貝拉擁有衣索比亞著名的中世紀岩石教堂，這些教堂被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。

衣索比亞 航班 阿姆

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