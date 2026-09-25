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習近平支持美伊回歸14點諒解備忘錄

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）24日在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（右）會面。 路透
中國大陸國家主席習近平（左）24日在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（右）會面。 路透

美國總統川普24日在白宮和中國大陸國家主席習近平舉行會談。大陸官媒新華社報導，習近平談到當前中東局勢。

習近平說，中方一直認為，各國的主權和安全都要得到尊重，始終在為「緩局降溫」發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。

習近平還說，中方支持美伊回歸「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」（Islamabad MOU），希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題的全面協議，盡早實現和平。

伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄即美伊6月簽署的14點MOU，代表美伊初步和平協議，正式名稱為「美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國之間的伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」。

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