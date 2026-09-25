陸駐日大使：兩國關係降溫 根本原因是台灣問題

中國大陸駐日本大使館24日在東京舉辦「十一」（10月1日）國慶的慶祝活動，大陸駐日大使吳江浩表明，現在中日關係急遽降溫，根本的原因就是台灣問題。該活動有約1400位中日政界及財經界等領域人士出席。

吳江浩致詞時指稱，現在中日關係正面臨嚴峻的狀況，根源就是兩國關係的政治基礎嚴重受損。台灣問題是中國核心利益中的核心，不容許任何外部干涉。

吳江浩致詞時提到，中日間的4項政治文件（即1972年9月中日聯合聲明等文件），是兩國關係的原點。日本朝日電視台24日報導說，吳江浩這番話就是針對日本首相高市早苗自去年10月就任以來，對台灣的相關發言。

吳江浩說，現在的中日關係違反雙方人民利益，期待兩國有識之士扮演讓雙邊關係回到正軌的積極角色。