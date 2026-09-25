林肯號打擊群部署期間 發生8起自殺未遂事件

美國代理海軍部長高雄證實，美國航空母艦林肯號打擊群長期部署期間，共發生八起美軍人員自殺未遂事件。

法新社報導，民主黨聯邦參議員陸天娜詢問林肯號航艦狀況後，高雄在回覆信函中提供上述資訊。

林肯號去年十一月開始海上部署，艦上生活條件惡化及官兵心理健康不佳的報導受到關注，也引發外界批評美國總統川普對伊朗用兵。

身為美國海軍最高文職官員的高雄在信中表示，「林肯號開始部署以來，整個打擊群共發生八起自殺未遂事件。但本次部署期間，艦上並未發生任何自殺死亡事件」。

這封信還進一步說明部分自殺未遂事件，其中一名隸屬航空聯隊的水手「八月初從艦上跳海」，隨後由搜救直升機迅速救起，並被送離軍艦接受後續照護。另一名水手「三月試圖從艦上跳海，但被同袍制止」，之後被送回加州聖地牙哥母港。

林肯號於二○二五年十一月離開加州，原定前往南海執行任務；二○二六年二月底美國與以色列對伊朗發動攻擊前，軍方將其改派至中東。這艘航艦在海上部署二八六天後，在今年九月初短暫停靠泰國再轉關島補給，根據cruisingearth軍艦追蹤資料，林肯號廿日已從關島啟航至菲律賓海，至廿四日已部署三○三天仍未回到母港加州聖地牙哥。

今年八月，軍人家眷及國會議員針對外界通報的自殺未遂事件、其他嚴重心理健康問題、食物短缺及衛生條件不佳等狀況表示憂心。

川普當時駁斥上述說法，國防部長赫塞斯也堅稱，外界對艦上的情況「有所誤解」。