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川普擬禁柴油出口 閣員反對

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
美國能源部長萊特表示，目前正與業者討論「自願」減少柴油出口，替代全面出口禁令。路透
美國能源部長萊特表示，目前正與業者討論「自願」減少柴油出口，替代全面出口禁令。路透

美國政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，將禁止柴油出口九十天。但美國能源部長萊特表示，目前正與煉油業者討論「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。

Politico報導，川普政府還在草擬相關命令，但內部對於柴油出口禁令仍有歧見，燃料生產商也已反對，警告短期雖能壓低部分美國地區的柴油價格，長期卻反而會推升未來的燃料價格，因為煉油廠最終會減產以回應流失海外市場，反而推升價格。

美國柴油價格狂漲，已讓共和黨在十一月國會期中選舉的選情更為艱困。美國總統川普已說，他敦促顧問支持柴油出口禁令。

報導引述一位曾與資深白宮官員討論禁令的石油業主管指出，川普傾向在本周結束前宣布一項禁令，把任何反彈視為「十二月的問題」。

這位人士透露，白宮內部擔心「天快塌下來了，我們得對油價做點什麼」的行動派陣營，無疑已壓倒冷靜務實派意見。萊特、財長貝森特及內政部長柏根都反對全面禁令。

Politico指出，九十天禁令將導致美國部分地區柴油價格短期下滑，因為國內供應增加。然而，由於失去主要出口市場，煉油廠最終將減緩生產進而導致價格攀升。

路透報導，萊特廿三日在「經濟學人」論壇表示，柴油出口禁令無法奏效，且可能推高汽油與航空燃油價格。他說：「我們是全球最大柴油出口國，但生產柴油的同個煉油廠也生產汽油與航空燃油。如果無法出口柴油，就會耗盡儲存空間，你必須降低美國煉油量，這將對汽油與航空燃油價格構成上漲壓力。」

若美國禁止柴油出口，將是歐巴馬政府二○一五年解除石油出口禁令以來，美國首度限制能源出口。一些共和黨國會議員、煉油業主管和政府官員，都試圖說服川普不要實施禁令。

川普政府的一名外部顧問透露，最近幾天已收到政府官員聯繫，尋找禁令替代選項。報導引述川普的能源顧問說，萊特廿二日致電能源業執行長，警告可能會在未來幾天推出九十天出口禁令，一些執行長立刻致電白宮表達反對，這位顧問審慎表示，「由於風波甚大，政策仍可能改變」。

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