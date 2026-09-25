聽新聞
0:00 / 0:00

AI雙巨頭 安理會示警促列管

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼（中）廿三日抵達聯合國安理會，準備就人工智慧風險與監管問題發表意見。美聯社
OpenAI執行長奧特曼（中）廿三日抵達聯合國安理會，準備就人工智慧風險與監管問題發表意見。美聯社

OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴廿三日在聯合國安理會示警，人工智慧（ＡＩ）快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則，確保ＡＩ未來仍在人類控制之下。這場會議正值川習會前夕，美中雖都支持ＡＩ對話，卻同樣反對會限制自身發展的全球管制。

奧特曼表示，最近幾周ＡＩ能力快速進步，讓這項技術的好處變得更具體，風險也更加迫近。他說，不論人們認為ＡＩ造成災難的機率是百分之十、百分之一或百分之○點一，「這些機率都完全不能接受」。

阿莫戴則直言，ＡＩ是當今最重要的安全議題，如果處理不當，甚至可能威脅全人類。他呼籲先從範圍較窄的協議著手，包括禁止利用ＡＩ製造生物武器、建立ＡＩ能力評估與驗證標準，以及對涉及全球安全的重大濫用建立通報制度。

兩人也把矛頭指向自身產業。阿莫戴說：「沒有任何一位領袖、任何一家公司或任何一個國家，能獨自處理這個問題。」奧特曼也表示，如果ＡＩ要走民主化道路，最重要的決定不能只由舊金山幾家實驗室做出。

但各國對全球規則仍意見分歧。川普政府表示支持對話與外交，卻拒絕讓討論走向「全球治理」；中國大陸也主張國際社會應引導ＡＩ朝正面方向發展，但反對限制各國依自身需求發展科技。英國與法國支持全球監督，俄羅斯則質疑ＡＩ是否屬於安理會職權範圍。

奧特曼和阿莫戴在發言中均未提及中國，也未具體討論美中競賽。美中兩國均為安理會常任理事國，擁有否決權。

這場會議凸顯目前ＡＩ治理最大的矛盾：科技業領袖愈來愈公開要求政府介入，但真正掌握ＡＩ競爭主導權的美中兩國，仍不願接受可能約束自身發展的全球規則。聯合國廿三日也將這場會議列為「ＡＩ與國際安全」議程。

美國總統川普廿二日在聯大演說時表明，拒絕任何全球管控ＡＩ方案。白宮科技政策顧問克拉齊奧斯廿三日在安理會呼應川普說法，表示「你無法管理自己不了解的科技。本會以及類似組織應以分享最佳實務、增強各國自身能力為重，而非建立全球監管制度」。

AI 安理會 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI巨頭警示失控風險 安理會討論國際治理

通報機制 貝森特、何立峰建AI熱線

OpenAI執行長聯合國簡報：人工智慧發展須極度謹慎

分析：AI競賽輸不得 美中將談護欄與熱線而非放緩

相關新聞

AI雙巨頭 安理會示警促列管

OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴廿三日在聯合國安理會示警，人工智慧（ＡＩ）快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則，確保ＡＩ未來仍在人類控制之下。這場會議正值川習會前夕，美中雖都支持ＡＩ對話，卻同樣反對會限制自身發展的全球管制。

資安危機 AI失控 首見澳洲政府網站被駭

澳洲總理艾班尼斯廿三日表示，OpenAI一個人工智慧（ＡＩ）代理今年六月入侵澳洲政府醫療服務網站。ＢＢＣ報導，據信這是ＡＩ代理首次自主駭入政府網站存取數據。

安全示警 紐稱陸最大國家級網攻來源

紐西蘭網路安全機構廿四日表示，隨著外國勢力鎖定衛生、教育與資訊科技等領域的政府機構和組織，中國大陸已成為紐西蘭最頻繁且能力最強大的國家級網路威脅來源。

川普擬禁柴油出口 閣員反對

美國政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，將禁止柴油出口九十天。但美國能源部長萊特表示，目前正與煉油業者討論「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。

林肯號打擊群部署期間 發生8起自殺未遂事件

美國代理海軍部長高雄證實，美國航空母艦林肯號打擊群長期部署期間，共發生八起美軍人員自殺未遂事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。