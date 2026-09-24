捷克總統聯大談台海烏克蘭安全 籲中國擔責促穩定

捷克總統帕維爾在聯合國大會表示，中國擁有足夠的權力與影響力緩和緊張局勢與結束戰爭，應承擔相應責任，並促進俄羅斯停止侵略烏克蘭。他強調，聯合國原則對烏克蘭、台海及南海等區域同等重要，並警告區域衝突恐在彈指間波及全球。

帕維爾（Petr Pavel）23日在第81屆聯合國大會發表演說時表示，面對全球權力劇烈變動，國際社會應透過和平對話與外交途徑來應對。此外，國際規則唯有對包含強國在內的所有成員具備同等約束力時才有意義。當規則被武力取代，世界將陷入大國對抗的動盪局勢，任何微小的火星都可能引發毀滅性衝突。

帕維爾強調：「中國擁有足夠的權力與影響力來預防衝突、緩和緊張局勢並結束戰爭，其責任也應與之相符。這同樣適用於發揮其影響力，以促進終止俄羅斯對烏克蘭的侵略。」

談及烏克蘭局勢，帕維爾強烈譴責同為安理會常任理事國的俄羅斯違反「聯合國憲章」，對烏克蘭平民與關鍵基礎設施展開無情襲擊。另舉例指出，近期俄羅斯無人機企圖襲擊距離捷克邊境僅150公里的德國萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport），顯示歐洲安全正面臨直接且迫切的威脅。

帕維爾說，除了必須讓俄羅斯持續付出侵略代價外，聯合國作為外交對話平台的不可替代性依然關鍵。「聯合國所立基的相同原則，對烏克蘭至關重要，對南海區域以及整個台灣海峽周邊地區也同樣關鍵。這些原則在中東、蘇丹和剛果民主共和國都極具意義。」

他還表示，葉門與沙烏地阿拉伯的近期局勢發展顯示，當規則與法律讓位給武力與脅迫時會發生什麼事，以及區域衝突如何在彈指之間對整個世界產生影響。

他重申，捷克正積極爭取競選2032至2033年期間的聯合國安理會非常任理事國，若順利當選，捷克將致力於預防衝突、推動政治對話、提供人道援助、保護平民，並捍衛民主與人權價值。

帕維爾演說另一焦點落在人工智慧（AI）的風險管控。他引述聯合國AI獨立科學小組與頂尖研究機構的警告，「我們管理這項技術的能力，已經落後於其發展速度」。

帕維爾引用歷史上的「曼哈頓計畫」為鑑，提醒世人若技術發展遠超乎監管架構，人類恐將面臨無法挽回的後果。「人工智慧若要造福人類，就必須在國際規則的架構下發展。沒有任何一個國家或企業能夠獨自應對這項挑戰。」

他呼籲建立全球統一的AI標準與公共監管機制，確保技術始終在人類可控與負責任的框架下運作。

帕維爾總結，當前人類面臨的絕大多數挑戰皆具全球性質，沒有任何國家能夠獨善其身。深化國際對話、鞏固多邊合作，是全球共同應對未來的唯一解方。