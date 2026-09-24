俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫農場 6人喪命

烏克蘭總理柯瑞茨基表示，哈爾科夫（Kharkiv）地區一處農場今天遭俄羅斯空襲，6人喪生。

法新社報導，烏克蘭全國多地接連遭受俄軍大規模空襲，導致平民死傷與基礎設施受損。

柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）在通訊軟體Telegram發文說：「一架無人機今天上午擊中一處農業企業設施。」他的發言人告訴記者，這起攻擊造成6人死亡；柯瑞茨基稍早表示有7人罹難。

緊急救援單位也證實有6人喪命。地區檢察官辦公室指出，這座農場位於哈爾科夫東南方的楚固耶夫市（Chuguiv），事發當時員工正在一處儲藏設施內分揀蔬菜。

檢方公布的影像顯示，一間倉庫內部嚴重受損，地上散落著看似成堆的蘋果，屋頂破了一個大洞。

烏克蘭當局聲明指出：「初步資料顯示，敵軍使用一款名為Banderol的小型巡弋飛彈。」

Banderol是一種低成本混合型武器，兼具巡弋飛彈和攻擊型無人機的特性。俄羅斯軍方已大規模部署這類武器，主要用於壓制烏克蘭防空系統。

俄羅斯全面入侵烏克蘭迄今已逾4年半，俄烏雙方近幾個月來加強相互空襲行動，導致平民傷亡人數增加。