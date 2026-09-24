沙烏地阿拉伯多地警報響 聯軍稱攔截青年運動6飛彈

沙烏地阿拉伯民防部門今天針對多地發布一連串警報，其中包括伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）。以沙國為首聯軍則說，已攔截葉門叛軍「青年運動」發射的6枚彈道飛彈。

法新社報導，沙國民防部門表示，「國家早期預警平台（National Early Warning Platform）已在麥加發布警報，提醒民眾注意可能發生的危險。」這類警報通常意味可能面臨飛彈或無人機威脅。

此外，紅海港市揚布（Yanbu）以及塔亦夫（Taif）、吉達（Jeddah）和塔布克（Tabuk）地區也接獲警報。

這些警報於數分鐘後解除。

與青年運動（Houthis）交戰的沙烏地阿拉伯為首聯軍今天表示，已攔截青年運動發射的6枚彈道飛彈。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）今天在社群平台X發布貼文說：「我們將嚴正處理青年運動升高衝突及違規的行為。」