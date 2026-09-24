哈薩克裏海軍事演習發生事故 至少9位軍人喪命

美國勞動節過後，各大民調機構開始公布在11月期中選舉「可能投票」的選民民調，而在這方面，民主黨的領先幅度更大。專家指出，這次選舉可望出現「藍色浪潮」（blue wave），民主黨不僅能拿下眾院，參院也可能翻盤，過去由共和黨把持的德州、堪薩斯州和阿拉斯加州等紅州，民主黨參議員候選人的民調都出現領先態勢，共和黨為何可能守不住紅州？

2026-09-24 14:11