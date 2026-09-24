聽新聞
0:00 / 0:00
哈薩克裏海軍事演習發生事故 至少9位軍人喪命
哈薩克國防部指出，海軍今天在裏海（Caspian Sea）沿岸進行演習期間，因為天氣突然惡化、風力增強，至少9名軍人被捲入海中身亡。
法新社報導，哈薩克國防部於通訊軟體Telegram發文寫道：「根據初步資訊，有19名軍人遭捲入海中。截至目前為止，已經確認9位軍人死亡。」
這起事故發生在哈薩克西部曼格斯套州（Mangystau）的裏海沿岸，當時軍方正執行戰鬥訓練任務。
哈薩克國防部表示，事故原因是天氣狀況突然惡化且風力增強。
哈薩克國防部還提到，已經有3人獲救，針對其餘人員的搜救作業仍持續進行中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。