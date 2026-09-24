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哈薩克裏海軍事演習發生事故 至少9位軍人喪命

中央社／ 阿拉木圖24日綜合外電報導

哈薩克國防部指出，海軍今天在裏海（Caspian Sea）沿岸進行演習期間，因為天氣突然惡化、風力增強，至少9名軍人被捲入海中身亡。

法新社報導，哈薩克國防部於通訊軟體Telegram發文寫道：「根據初步資訊，有19名軍人遭捲入海中。截至目前為止，已經確認9位軍人死亡。」

這起事故發生在哈薩克西部曼格斯套州（Mangystau）的裏海沿岸，當時軍方正執行戰鬥訓練任務。

哈薩克國防部表示，事故原因是天氣狀況突然惡化且風力增強。

哈薩克國防部還提到，已經有3人獲救，針對其餘人員的搜救作業仍持續進行中。

哈薩克 裏海 軍人

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