川普邀普亭出席G20邁阿密峰會 克宮：將予以考慮

克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，俄羅斯方面尚未決定總統普亭是否出席12月在美國邁阿密召開的20國集團（G20）領袖峰會，但感謝美國政府的邀請，會予以考慮。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤後宣布，美國總統川普（Donald Trump）已邀請普亭（Vladimir Putin）出席G20邁阿密峰會。

時值華府遲難達成協議以結束俄羅斯和烏克蘭間已持續4年半的戰爭。川普強調他仍不斷努力與雙方合作。

培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴媒體記者，關於普亭是否出席峰會「尚未做出決定」，但俄羅斯「無疑感謝收到這項友善邀請」，會予以「重視」，並將在考慮後做出決定。

川普和普亭上次會面是在去年，不過兩人曾數度透過電話交談。而G20成員國當中的法國、德國和英國則是支持烏克蘭抵抗俄羅斯全面侵略的主要國家。