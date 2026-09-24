研究：歐洲主要經濟體英法德 對中曝險程度全球前10

根據台灣大學一項與兩家德國智庫合作執行的研究，對中國在各領域勢力曝險程度最高的前10個國家中，有多達7個是歐美和印太區域發達經濟體，翻轉一般認為南美洲和非洲受中國影響最深的既定印象。

英國「金融時報」（Financial Times）今天獨家報導台大與德國智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）和「墨卡托中國研究中心」（MERICS）共同提出的對中曝險指數。根據指數排名，全球對中曝險程度最高前10名依序為南韓、俄羅斯、德國、美國、澳洲、法國、英國、日本、馬來西亞、印尼。

台大中國大陸研究中心資深研究員尹麗喬告訴「金融時報」，排名顯示，與常見論述不同，中國影響力最深的地方不在南美洲、非洲和亞洲的較貧窮國家。就地理位置而言，歐洲國家較不受中國軍事力量的直接影響，對中曝險程度卻相當可觀。

根據報導，這項對中曝險指數的分析領域包括經貿投資、軍事和外交；其中，外國直接投資（FDI）獲得不小的加權比重。排名使用經過設計、旨在避免偏誤的運算模型，並追蹤自2013年中國國家主席習近平掌權以來，中國對各國的影響力變化。

研究結果顯示，自歐盟（EU）2019年定調中國為「戰略對手」以來，歐洲在經貿領域為降低對中依賴和曝險程度、提高自身經濟韌性而採取的各項措施，迄今僅取得相當有限的成果。這恐讓歐洲十分容易受中國的經濟脅迫影響。

其中，對中曝險排名分居世界第7、第6和第3的英國、法國和德國，是歐洲3大主要經濟體。經濟強權美國的對中曝險程度也高居全球第4。

報導提到，根據這項由台大、GPPi和MERICS共同發表的指數排名，整體而言，民主政體比威權專制政體更容易受中國制約。

GPPi共同創辦人班納（Thorsten Benner）表示，這項指數排名向西方國家政府傳達明確警訊，包括各國應學會「運用自身籌碼」，並在捍衛自身利益時，「願意為此付出代價」。

班納指出，反之，各國恐終究將被迫屈從於「以中國為中心的經濟秩序」。