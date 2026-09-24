阿根廷總統批聯合國無用 對福克蘭群島主權議題視而不見

阿根廷總統米雷伊今天痛批聯合國（UN）是「毫無用處的組織」，充斥「傲慢自大的寄生蟲」，對於阿根廷主張擁有英國海外領土福克蘭群島一事「視而不見」。

法新社報導，阿根廷稱福克蘭群島（FalklandIslands）為馬維納斯群島（Islas Malvinas），聲稱擁有主權，並曾在1982年為此與英國爆發戰爭。

聯合國曾通過決議，要求兩國停止在福克蘭群島採取單方面行動。但阿根廷指責英國公然藐視決議。

米雷伊（Javier Milei）今天在聯合國大會發表演說時，指責聯合國未能履行保障集體安全與人權的職責，反而讓「混亂、暴力與國際恐怖主義」猖獗。

他說，聯合國「已經成為毫無用處的組織，只是用來養活一群偽裝善意的官僚、實為極度傲慢的寄生蟲」；而「守規則的人得不到任何獎勵，違規的人也未面臨任何後果」。

作風強硬的米雷伊是美國總統川普（DonaldTrump）在拉丁美洲最緊密盟友之一，他過去多次利用聯合國平台批評全球治理及他口中的「覺醒」政策。