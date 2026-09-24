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皮尤調查：美國民眾對陸觀感較5年前回暖 逾半仍持冷淡態度

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國大陸的觀感較2021年改善。路透
川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國大陸的觀感較2021年改善。路透

川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國大陸的觀感較2021年改善，平均評分由28分升至37分，但仍低於代表中立的50分，逾半受訪者對中國持冷淡態度。

據香港經濟日報，皮尤23日公布調查，以0至100分的「情感溫度計」衡量受訪者對中國的態度，0分代表極為冷淡，50分為中立，100分則代表極為正面。調查顯示，對中國持正面態度、即評分高於50分的受訪者，占比由2021年的11%升至19%；持中立態度者由20%增至27%。持冷淡態度者則由68%降至54%，當中給予0至24分、態度非常冷淡者，由47%降至34%。

不過，美國民眾對陸觀感仍未回復至2018年水準。當年平均評分為42分，持正面態度者占22%，持冷淡態度者占46%。

按政治取向劃分，民主黨人及傾向民主黨的獨立選民，對中國的平均評分為43分，高於共和黨人及傾向共和黨的獨立選民的29分。兩個陣營持正面態度者分別占26%及10%，持冷淡態度者則分別占44%及68%。

但是，兩黨陣營的對陸觀感，均較2021年回暖。民主黨陣營持正面態度者由15%升至26%，共和黨陣營則由5%升至10%；共和黨陣營給中國打0分的比率，亦由37%降至19%。

年齡方面，50歲以下受訪者對中國的平均評分為42分，50歲或以上者為31分。兩組評分均較2021年上升，而過去10年的分數差距大致維持在10分左右。

調查於本月14日至20日進行，訪問5,193名美國成年人。皮尤指出，「情感溫度計」有別於一般好感度調查，但2種調查方式均顯示，美國民眾近年對中國大陸觀感有所改善，但整體評價仍以負面居多。

川習 美國

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