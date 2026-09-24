快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

摩洛哥國會選舉 投票率創近20年新低

中央社／ 摩洛哥首都拉巴特24日綜合外電報導
「真誠與現代黨」（PAM）在昨天的選舉中拿下395席中的97席，暫居各黨之首。法新社
「真誠與現代黨」（PAM）在昨天的選舉中拿下395席中的97席，暫居各黨之首。法新社

摩洛哥國會選舉的初步開票結果顯示，中間偏右的「真誠與現代黨」（PAM）在昨天的選舉中拿下395席中的97席，暫居各黨之首。該黨也是摩洛哥執政聯盟成員。

法新社報導，這次選舉投票率僅38%，是近20年來最低。摩洛哥近年面臨社會問題之際，選民投票意願低落。本屆約有1600萬人登記投票，不少選民在投票前表達對失業及貧富不均問題的不滿。

摩洛哥內政部長拉夫提特（Abdelouafi Laftit）表示，主導現任執政聯盟的政黨「全國獨立人士聯盟」（RNI）拿下66席，排名第2；右翼「獨立黨」（Istiqlal）以65席居第3；伊斯蘭主義反對黨「正義與發展黨」（Justice and Development Party）則取得54席。

這場選舉距離摩洛哥爆發大規模移民危機不到2個月。當時數以萬計、以年輕人為主的摩洛哥民眾湧入西班牙海外自治市休達（Ceuta）。

本屆選舉的登記選民中，18至24歲人口僅約占4%。2025年9月，摩洛哥爆發「Z世代」青年示威運動，大批青年走上街頭，要求改善醫療及教育。

昨天的投票率遠低於2021年的50%，也是2007年以來最低，當年投票率為36.8%。

儘管選民情緒低迷，摩洛哥經濟仍持續成長，也加速推動大型基礎建設計畫，並為與西班牙、葡萄牙共同主辦2030年世界盃（World Cup）足球賽預做準備。

智庫「阿拉伯改革倡議」（Arab Reform Initiative）研究員艾爾菲海姆（Lamia Elfehaim）表示，部分人士認為，摩洛哥在體育賽事上的投入「與國家社會及區域發展的優先事項脫節」，包括公共服務失靈、偏遠地區與外界隔絕，以及高失業率等問題。

據報導，摩洛哥總理由國王從國會最大黨中任命，接著組成任期5年的政府，但國王仍掌握重大政策決策權。

RNI與主要競爭對手PAM在政治理念上相近，兩黨均由與王室關係密切的人士創立。

PAM已延攬頗受歡迎的預算部長萊克賈（FouziLekjaa）。萊克賈更為人熟知的身分則是摩洛哥皇家足球總會（FRMF）主席。

PAM也捲入貪腐醜聞。今年6月，該黨2名高層因涉入1宗重大販毒案，被法院分別判處10年及12年有期徒刑，該案主嫌則是被外界稱為「撒哈拉的艾士可瓦」（Escobar of the Sahara）的毒梟。

摩洛哥 投票率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／冰島入歐公投上演大逆轉 52.8%選民不同意

廖達琪／政治沒有是非 卻終有因果

贈千元購物金 礁溪玉石村長現金賄選買票還大方宴客 10萬交保

每票最高3000！竹縣峨眉2參選人挑戰現任村長爆賄選遭聲押

相關新聞

友邦挺台！巴拉圭總統聯合國大會怒批：排除台灣是汙點

香港南華早報報導，台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞23日出席聯合國大會發表演說時公開力挺台灣，呼籲讓台灣全面且有意義地參與聯合國體系，更直指台灣遭排除在聯合國之外，是「聯合國的一個汙點」。他同時警告，一旦台海爆發衝突，衝擊恐遠超荷莫茲海峽遭封鎖，甚至攸關全人類的未來。

以色列駐美大使之子約旦河西岸遇衝撞 重傷命危

以色列駐美大使萊特爾表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）今天發生汽車衝撞攻擊事件，在事件中受傷的軍人正是他...

義大利通過重啟核能授權法案 環境部長：歷史性一天

義大利參議院23日通過「永續核能授權法案」，代表義國重啟核電政策正式「法制化」。環境部長弗拉廷稱這是「歷史性的一天」，首...

皮尤調查：美國民眾對陸觀感較5年前回暖 逾半仍持冷淡態度

川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國大陸的觀感較2021年改善，平均評分由28分升至37分，但仍低於代表中立的50分，逾半受訪者對中國持冷淡態度。

摩洛哥國會選舉 投票率創近20年新低

摩洛哥國會選舉的初步開票結果顯示，中間偏右的「真誠與現代黨」（PAM）在昨天的選舉中拿下395席中的97席，暫居各黨之首...

美期中選舉將現藍色浪潮？民主黨想奪回參院看「魚」情

美國勞動節過後，各大民調機構開始公布在11月期中選舉「可能投票」的選民民調，而在這方面，民主黨的領先幅度更大。專家指出，這次選舉可望出現「藍色浪潮」（blue wave），民主黨不僅能拿下眾院，參院也可能翻盤，過去由共和黨把持的德州、堪薩斯州和阿拉斯加州等紅州，民主黨參議員候選人的民調都出現領先態勢，共和黨為何可能守不住紅州？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。