摩洛哥國會選舉 投票率創近20年新低

摩洛哥國會選舉的初步開票結果顯示，中間偏右的「真誠與現代黨」（PAM）在昨天的選舉中拿下395席中的97席，暫居各黨之首。該黨也是摩洛哥執政聯盟成員。

法新社報導，這次選舉投票率僅38%，是近20年來最低。摩洛哥近年面臨社會問題之際，選民投票意願低落。本屆約有1600萬人登記投票，不少選民在投票前表達對失業及貧富不均問題的不滿。

摩洛哥內政部長拉夫提特（Abdelouafi Laftit）表示，主導現任執政聯盟的政黨「全國獨立人士聯盟」（RNI）拿下66席，排名第2；右翼「獨立黨」（Istiqlal）以65席居第3；伊斯蘭主義反對黨「正義與發展黨」（Justice and Development Party）則取得54席。

這場選舉距離摩洛哥爆發大規模移民危機不到2個月。當時數以萬計、以年輕人為主的摩洛哥民眾湧入西班牙海外自治市休達（Ceuta）。

本屆選舉的登記選民中，18至24歲人口僅約占4%。2025年9月，摩洛哥爆發「Z世代」青年示威運動，大批青年走上街頭，要求改善醫療及教育。

昨天的投票率遠低於2021年的50%，也是2007年以來最低，當年投票率為36.8%。

儘管選民情緒低迷，摩洛哥經濟仍持續成長，也加速推動大型基礎建設計畫，並為與西班牙、葡萄牙共同主辦2030年世界盃（World Cup）足球賽預做準備。

智庫「阿拉伯改革倡議」（Arab Reform Initiative）研究員艾爾菲海姆（Lamia Elfehaim）表示，部分人士認為，摩洛哥在體育賽事上的投入「與國家社會及區域發展的優先事項脫節」，包括公共服務失靈、偏遠地區與外界隔絕，以及高失業率等問題。

據報導，摩洛哥總理由國王從國會最大黨中任命，接著組成任期5年的政府，但國王仍掌握重大政策決策權。

RNI與主要競爭對手PAM在政治理念上相近，兩黨均由與王室關係密切的人士創立。

PAM已延攬頗受歡迎的預算部長萊克賈（FouziLekjaa）。萊克賈更為人熟知的身分則是摩洛哥皇家足球總會（FRMF）主席。

PAM也捲入貪腐醜聞。今年6月，該黨2名高層因涉入1宗重大販毒案，被法院分別判處10年及12年有期徒刑，該案主嫌則是被外界稱為「撒哈拉的艾士可瓦」（Escobar of the Sahara）的毒梟。