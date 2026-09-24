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AI巨頭警示失控風險 安理會討論國際治理

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

全球主要人工智慧（AI）業者今天在聯合國安全理事會警告，日益強大的AI技術對人類構成潛在風險，並呼籲各國政府攜手合作，共同管理這項快速發展的科技。

路透社報導，Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）在15國組成的安理會上表示，若管理不善，「AI可能對整體人類構成威脅」。

這場由法國在一年一度聯合國大會期間召集的會議，正值各界警告AI系統可能很快自行進化，甚至失控而超出人類掌控。

阿莫戴說：「撇開這間會議室裡各位的所有分歧，我們必須放下成見，共同面對這項同時帶來全球契機與威脅的新科技。沒有任何領袖、公司或國家能獨自因應這一切。」

AI治理歧見　美中立場不同

然而，全球各國政府一直難以跟上AI快速的發展腳步。美國與中國是領先全球的AI大國，兩國在監管方式上採取不同路線。美國總統川普（Donald Trump）主張美國不需要針對AI制定新法規；中國則針對AI演算法和訓練數據祭出相關規範，包括要求AI生成內容需明確標示。

Hugging Face共同創辦人戴蘭格（ClementDelangue）強調AI工具在防禦網路攻擊上的角色，並提到OpenAI的AI代理人曾在脫離測試環境後入侵Hugging Face的系統。

他在安理會表示：「我們遭到AI攻擊，但更重要的是，我們也是透過AI自我防禦。」

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）則強調國際合作的必要性。他在安理會上說：「如果要讓AI發展符合民主原則，最重要的決策不能只由舊金山的實驗室單方面決定，必須經過民主機制並由民選政府負責。」

專家警告風險迫在眉睫 白宮拒絕全球監管

除了AI業者，被譽為「AI教父」之一的加拿大學者班吉歐（Yoshua Bengio）在安理會指出：「這個威脅是真實且迫在眉睫的。」

他說：「安理會正面臨史無前例的威脅，這不是成員國所選擇的威脅，也無法單靠任何一國因應，更不會受到我們所守護的國界限制。」

川普昨天在聯合國大會向各國領袖表示，他「拒絕任何建構全球主義方案以管控AI的嘗試」，他形容AI為驚人技術，但強調美國會謹慎以對。

白宮科技政策顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）今天在安理會上呼應川普說法，說：「你無法管理自己不了解的科技。本會以及類似組織應以分享最佳實務、增強各國自身能力為重，而非建立全球監管制度。」

中國常駐聯合國大使傅聰表示，需要持續完善AI監管機制、加強應急回應及跨境合作。

長期推動AI全球治理的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則警告，AI的快速發展帶來不容忽視的風險，這番立場顯然與川普相左。

安理會2023年首度就AI風險召開會議，當時中國強調相關技術不應成為「脫韁野馬」，美國則警告不可濫用AI進行言論審查或壓制。

失控 安理會 風險

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