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英國加入太空競賽 成立軍事中隊保護衛星
英國政府也加入太空競賽！英國國防部最新宣布將組建全新的軍事太空中隊，旨在抵禦來自俄羅斯與中國等潛在對手的威脅，並全面提升對關鍵太空資產與通訊衛星的防護能力。英國政府指出，太空已成為現代國防的前線領域，各國必須儘速建立常態化的軌道防禦機制。
太空威脅日益嚴峻
《衛報》報導，英國皇家空軍將成立首支專責太空作戰的軍事中隊，主要任務為監控並保護英國及其盟國的衛星網路，防止遭受敵對國家的干擾、反衛星武器攻擊或網路駭客入侵。國防官員指出，由於各國對衛星導航、情報蒐集及戰場通訊的依賴度急劇增加，太空基礎設施的脆弱性已成為軍事防禦中的重大隱憂。
未來，該中隊將與英國太空司令部及國際盟友緊密協作，透過先進的軌道監測系統與威脅情報分析，即時應對各種外太空安全挑戰。國防部強調，確保太空資產的安全不僅關乎國家安全，也直接影響到民生經濟與日常通訊系統的穩定運作。
跨國合作軌道防禦
《歐洲新聞網》報導，隨著中俄兩國近年積極發展太空軍備與反衛星技術，全球軌道空間的戰略競爭正加速白熱化。英國政府計畫透過這項新部署，大幅提升皇家空軍在極端環境下的即時反應能力，並鞏固其在北約太空防禦體系中的關鍵地位。
目前，雖然國際上尚缺乏完善的外太空軍事規範，但越來越多的西方國家正基於國家安全與情報保障等理由，強化軌道防護與監測能量，以應對這項跨國性的太空安全挑戰。
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