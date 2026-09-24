委內瑞拉臨時總統赴聯大 承諾將舉行大選

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天向聯合國表示委國「將舉行選舉」，並感謝美國總統川普協助恢復兩國外交關係。

法新社報導，羅德里格斯在美國軍隊今年1月推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，一直是華府言聽計從的盟友。

羅德里格斯在紐約舉行的聯合國大會發表演說，感謝川普政府「願意重啟與委內瑞拉的外交關係及合作之路」。

羅德里格斯並未提及具體時間表，但補充表示：「我想在這場大會上非常明確地表明：委內瑞拉將舉行選舉。」

路透社報導，羅德里格斯在演說中表示，政府已與反對派展開對話，並將保障所有政治勢力參與。國家相關機構正為選舉進程做準備。

羅德里格斯說，「現在正是時候，建設這個許多人期盼回歸的國家」，不過她也同時提醒，國家的復甦「需要時間」。

羅德里格斯在演說中完全未提及美軍突襲卡拉卡斯、推翻前任總統馬杜洛的行動，而是將焦點放在委內瑞拉轉型至「民主階段」。

委內瑞拉臨時政府正與部分反對派人士進行由美國支持的政治過渡協商，許多委內瑞拉人原本期盼這場協商能促成一場民主選舉。

然而，川普9月初在與卡拉卡斯當局達成一項龐大石油協議後不久發表談話，對近期舉行投票的想法不以為然，使得這份期待打了折扣。