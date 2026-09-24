巴基斯坦證實空襲阿富汗 居民稱坎達哈遭攻擊

法新社今天凌晨引述居民說法報導，阿富汗南部城市坎達哈（Kandahar）夜間遭到襲擊，據報塔利班（Taliban）最高領袖住在當地。巴基斯坦證實空襲阿富汗10處。

巴基斯坦新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）表示，巴基斯坦部隊已空襲阿富汗境內10個目標，但未說明地點，並指控阿富汗容許「恐怖分子藏身處」存在於境內。

法新社尋求就這波空襲置評，但阿富汗軍方與政府官員未立即回應。

坎達哈居民今天告訴法新社，他們聽到戰機聲，隨後傳出巨大爆炸聲，接著看到市中心起火。數小時後，塔拉證實發動空襲與無人機攻擊。

塔拉在社群平台X表示：「巴基斯坦對阿富汗10處地點發動精準空襲與無人機攻擊。這些空襲是經過深思熟慮、精準、審慎調整且合乎比例，並嚴格限於已確定直接與企圖攻擊巴基斯坦有關的軍事目標。」

聯合國通報，阿富汗東部本週稍早遭遇空襲，至少3名平民死亡；巴基斯坦則宣稱擊斃28名武裝分子。

儘管邊境地區曾多次發生這類攻擊，阿富汗城市遭遇空襲較為罕見。

阿富汗與巴基斯坦在2月底爆發戰事時，坎達哈與阿富汗首都喀布爾都曾遇襲。根據聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）說法，數週的暴力衝突造成數百名阿富汗平民死亡。

儘管雙方3月達成停火協議，但多國斡旋仍未能讓這兩個鄰國達成持久解決方案。安全問題一直是癥結點，尤其是巴基斯坦要求阿富汗遏制武裝組織「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）。

巴基斯坦指控塔利班庇護武裝分子，導致攻擊事件增加，尤其是TTP多年來對巴基斯坦發動暴力行動。

塔拉今天在X發文說：「巴基斯坦多年來一再向阿富汗塔利班政權及其對話對象表達嚴重關切，指出阿富汗境內持續存在恐怖分子藏身處以及他們的支援網絡。」

塔拉還說：「阿富汗塔利班政權沒有拆除這些網絡，也沒有對利用阿富汗領土向巴基斯坦從事恐怖主義活動的人採取可信且可驗證的行動，反而選擇透過對巴基斯坦發動敵對無人機行動，讓局勢升高。」

阿富汗官員否認這項指控，反指巴基斯坦窩藏敵對組織，且不尊重阿富汗主權。

巴基斯坦北部一處警察總部本月18日發生攻擊事件，至少31人喪生，一個與TTP有關的組織宣稱犯案。巴基斯坦本週轟炸邊境地區，造成死傷。