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北韓試射具導引功能火箭炮 射程最遠可達115公里

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓本週進行「改良型240毫米口徑制導多管火箭」試射。這批火箭採用「自主精準導引系統」，能夠在彈道飛行模式下攻擊100公里外目標，複合滑翔模式下則能打擊115公里外目標。

KCNA報導，9月22日進行的試射由第二經濟委員會委員長高炳賢（Ko Pyong Hyon，音譯）「指導」，朝鮮人民軍元帥朴正川（Pak Jong Chon）等多名軍方高層官員「監督」。

報導沒有提到北韓領導人金正恩是否出席。金正恩經常親自視察重要武器試射活動。

KCNA指出，「與會高級幹部一致認為，射程延長型火箭的研發，將使南部邊境地區的戒備能力出現重大變化。」

朝鮮人民軍元帥朴正川在引用金正恩的一般性指示後指出，有必要「將最致命、最具破壞力的攻擊力量集中部署於南部邊境」。

KCNA另外報導指出，同一天，金正恩與朴正川觀看了北韓飛彈管理局（Missile Administration）與第二經濟委員會之間的足球比賽。

報導沒有說明這場比賽是在火箭炮試射之前還是之後舉行，但飛彈管理局最終以4比1獲勝。

擁有核武的北韓今年已進行一連串武器試驗，包括20日發射的兩枚彈道導彈。分析人士表示，這兩枚導彈看起來可能屬於極音速武器。

北韓 火箭 金正恩

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